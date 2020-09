POCO X3 NFC ufficiale con SoC Snapdragon 732G e display 120Hz

POCO, il brand di smartphone che ha rivoluzionato il settore, ha presentato oggi il suo ultimo modello: POCO X3 (NFC). Pensato per i giovani appassionati di tecnologia e di videogiochi, adotta un design “finish line” che esprime potenza. Il dispositivo punta tutto sulle performance, offrendo le specifiche di fascia alta più proficue e puntando all’essenziale, il tutto a un prezzo davvero competitivo.

Con il debutto del più recente e potente processore 4G della serie 700 di Qualcomm - Snapdragon 732G - POCO X3 (NFC) vanta prestazioni straordinarie garantendo fino a due giorni con una sola carica, grazie a una grande batteria da 5.160 mAh. Inoltre, il display a 120Hz+240Hz crea un’esperienza incredibilmente fluida e reattiva, superiore alla maggior parte dei dispositivi flagship presenti sul mercato.

Clicca qui per visitare il sito ufficiale di POCO X3 (NFC)

Performance spaziali con il nuovissimo QualcommSnapdragon 732G

Dotato di Snapdragon 732G, ad oggi il più potente processore 4G di Qualcomm, POCO X3 NFC offre un’esperienza di gioco ottimizzata, prestazioni eccezionali e funzionalità AI. Grazie alla sua architettura basata sulla CPU Kryo 470 octa-core e sulla GPU Adreno 618 della serie Elite Gaming, anche i gamer più esigenti rimarranno impressionati.

Per garantire migliori prestazioni e una user experience fluida, il dispositivo incorpora la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, che combina un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la temperatura del processore fino a 6 gradi.

Le incredibili performance possono essere ulteriormente ottimizzate durante la fase di gioco grazie all’ultima versione di Game Turbo 3.0, l’utility che sintonizza lo smartphone in base ai requisiti di gioco, assicurando agli utenti di ottenere il massimo dal potente hardware. Inoltre, il motore lineare sull’asse Z assicura un feedback aptico eccellente con oltre 150 modalità di vibrazione per diversi scenari.

Esperienza coinvolgente con il display a 120Hz + 240Hz e gli speaker stereo

In linea con l’obiettivo primario di POCO, ovvero quello di rendere l’innovazione disponibile a tutti, POCO X3 NFC sfoggia un sorprendente DotDisplay FHD+ da 6,67” con un’incredibile combinazione di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz.

POCO X3 NFC vanta uno degli schermi più eleganti della sua categoria. La funzione DynamicSwitch gli permette di risparmiare energia passando automaticamente, tra 50, 60, 90 e 120Hz, a seconda delle necessità e del formato del contenuto visualizzato sullo schermo. Ciò consente di aumentare il refresh rate per i giochi, ad esempio, e di ridurlo per operazioni più leggere come la lettura, ottimizzando così il consumo di energia.

Il touch sampling rate a 240Hz migliora ulteriormente le straordinarie capacità di visualizzazione del telefono, consentendogli così di battere gran parte della concorrenza. POCO X3 NFC vanta una risposta più veloce del 33% rispetto alla maggior parte dei flagship attualmente sul mercato2, fornendo una user experience davvero soddisfacente e dando agli utenti un notevole vantaggio competitivo anche nei giochi più avanzati.

Per garantire la massima immersione, il dispositivo è dotato anche di una coppia di speaker stereo di alta qualità. Lo speaker superiore equivalente a 4cc, lo speaker inferiore a 1cc e l’ampiezza di vibrazione fino a 0,5mm garantiscono un audio stereo cristallino e un’esperienza di gioco coinvolgente. Infine, la funzione degli speaker di autopulizia assicura un audio eccellente a lunga durata.

Foto da 64MP con il sistema AI quad-fotocamera

POCO X3 NFC vanta un sistema quad-camera posteriore di prim’ordine composto da una fotocamera principale da 64MP, una ultra grandangolare da 13MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP.

La fotocamera principale è dotata di sensore Sony IMX 682 di livello flagship con apertura ƒ/1,89 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm che riproduce immagini dettagliate e ultra nitide. L’ultra grandangolare da 13MP vanta un campo visivo di 119° supportato da un’apertura ƒ/2,2 e un pixel da 1,0μm, mentre la macro da 2MP e il sensore di profondità completano la configurazione offrendo funzionalità extra e rafforzando le capacità dell’obiettivo principale.

Sulla parte anteriore, il dispositivo sfoggia un piccolo dot per una fotocamera da 20MP con apertura ƒ/2,2 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm, ideale per scattare selfie perfetti.

Per chi cerca di distinguersi dalla massa, POCO X3 NFC offre anche una serie di funzionalità creative, tra cui sei opzioni caleidoscopio, modalità Gold vibes e Cyberpunk, numerosi nuovi filtri fotografici, nonché AI Skyscaping 3.0, che presenta nuovi modi fantasiosi per vivacizzare il feed dei social media degli utenti.

Gli appassionati di video possono utilizzare la registrazione in 4K e le sue feature, tra cui lo zoom video fluido, il focus peaking e il blocco AE/AF. Il supporto del formato LOG/RAW incluso e la modalità Vlog non solo assicurano che gli utenti possano catturare i loro momenti più importanti con la massima qualità, ma anche trasformare il telefono in un dispositivo semi-professionale per la produzione di contenuti video.

Batteria capiente e duratura da 5.160mAh e 33W di ricarica rapida

Le specifiche di alto livello non servono a nulla senza una batteria che duri nel tempo. Per garantire che gli utenti possano godere di tutte le sue straordinarie funzionalità, POCO X3 NFC è stato dotato di una grande batteria da 5.160mAh(typ) che dura oltre due giorni in condizioni d’uso moderato. Inoltre, supporta una ricarica rapida da 33W, il che significa non solo che il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 65 minuti, ma anche che in soli 30 minuti può arrivare al 62%.

L’aumento della velocità di carica è ottenuto grazie alla tecnologia Middle Middle Tab (MMT). Nelle batterie convenzionali, la carica proviene dalla parte inferiore del modulo riempiendole verso l’alto, con conseguente notevole rallentamento della velocità di carica. La MMT si basa su un metodo innovativo con il quale la batteria riceve la corrcarica dal centro e la diffonde simultaneamente nella parte superiore e inferiore del modulo. Questo consente una velocità di ricarica più veloce e costante, garantendo al tempo stesso la longevità della batteria, rispetto ai layout tradizionali.

Prezzi e disponibilità

POCO X3 NFC sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre alle ore 13.00 su mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo di 229,9€ per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,9€ per quella da 6GB+128GB.

Ma non è tutto. Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6GB+128GB sarà in vendita a un prezzo Early Bird di 249,9€ su mi.com e su Amazon. Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo Early Bird di 199,9€ su mi.com e Amazon, per le prime 24 ore.