Powerwash Simulator, debutta l'update 0.8 con nuovi contenuti

Il pluripremiato studio di sviluppo FuturLab ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per il suo titolo POWERWASH SIMULATOR, disponibile in accesso anticipato su Steam. Pubblicato da Square Enix Ltd, l'aggiornamento 0.8 aggiunge quattro nuovi incarichi, sfide con auto d'epoca e vivaci elementi di personalizzazione!

POWERWASH SIMULATOR permette ai giocatori di lavare via le proprie preoccupazioni accompagnati dal rilassante suono di un getto d'acqua ad alta pressione. I giocatori possono mettere in piedi una propria impresa di lavaggio e sgominare anche le più piccole macchie di sporcizia in circolazione. POWERWASH SIMULATOR affronta il genere delle simulazioni in maniera unica, offrendo ai giocatori relax e spensieratezza.

Spazza via decenni di sporcizia e riporta alla luce l’inedita storia della città in Subway Platform, il livello più ampio che abbiamo realizzato finora per il gioco! Dopo il passato, scopri anche il futuro pulendo la carovana di una veggente che ha già predetto un lavoro eccellente da parte tua.

"Siamo felici di proporre un'altra parte di trama con il nuovo aggiornamento", ha commentato il Capo progettista Dan Chequer. "È bello vedere le teorie escogitate dalla community sugli sviluppi della storia e speriamo di offrire qualche altro dettaglio su ciò che accadrà."

L'aggiornamento permette anche di fare un viaggio nel deserto per aiutare Harper a scoprire i misteri di un'antica statua e di aiutare un pilota a sistemare il motore del suo aereo acrobatico. Inoltre, sarà possibile mettersi alla prova con sfide a tempo e auto d'epoca, nonché di variare un po' il proprio stile con una nuova skin per idropulitrice e nuovi guanti.

POWERWASH SIMULATOR è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam: