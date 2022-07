Powerwash Simulator debutta ufficialmente, disponibile il trailer di lancio

Square Enix Collective e FuturLab sono liete di annunciare che POWERWASH SIMULATOR è disponibile e pronto a dare una ripulita! POWERWASH SIMULATOR è disponibile con Game Pass per PC e console, e acquistabile su Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10, con un'uscita completa su Steam dopo il successo del periodo di accesso anticipato.

POWERWASH SIMULATOR è il simulatore che mette a disposizione dei giocatori il potere del rilassamento. Fai una pausa a base di pulizia dal mondo reale e segui il tuo destino nel mondo delle idropulitrici. Equipaggiati di idropulitrice e sblocca nuovi strumenti e potenziamenti per pulire in modo ancora più efficiente e spazzare via anche la sporcizia più ostinata!

Non tutto è come sembra nella città di Muckingham: un vulcano attivo cova nelle vicinanze, il gatto del sindaco è scomparso e tutto è estremamente sporco. A dispetto di tutte le sue stranezze, Muckingham riesce a essere abbastanza presentabile... grazie a te! Anche gli abitanti lo hanno notato e presto la tua impresa di pulizie decollerà.

Ripulendo da cima a fondo Muckingham scoprirai in ogni livello segreti nascosti tra la sporcizia e oggetti. Inoltre riceverai dai clienti dei messaggi che riveleranno la storia dei luoghi che visiterai, da umili abitazioni ad antiche costruzioni. Saranno molte le cose che verranno a galla durante i tuoi incarichi di pulizia.

"Siamo lieti di offrire a milioni di giocatori la possibilità di rilassarsi, allentare la pressione e sfogare la propria creatività con l'uscita di POWERWASH SIMULATOR", ha commentato Chris Mehers, COO di FuturLab.

"Non c'è nulla di più appagante che spazzare via la sporcizia per portare alla luce gli scenari unici di POWERWASH SIMULATOR. Non vediamo l'ora di arricchire il gioco con ancora più contenuti in futuro", ha aggiunto James Marsden, co-CEO di FuturLab.

Il gioco promette rilassamento e soddisfazione a tutti i maniaci della pulizia, da quelli più occasionali ai più agguerriti. Ma questo è solo l'inizio della tua avventura nel mondo delle pulizie: Square Enix Collective e FuturLab sono impazienti di ampliare ancora di più il gioco con aggiornamenti regolari e molto altro!

