Pre-ordini aperti per GeForce NOW RTX 3080! Ora disponibili sul servizio Marvel's Guardians of the Galaxy e Riders Republic

Ora che le notti si allungano e i giorni diventano più bui, non c'è modo di negarlo: l'estate è finalmente finita. Ciò significa che è arrivato il momento di dare il benvenuto alle stagioni di gaming più oscure dell'anno e questo GFN Thursday porta con sé potenti, entusiasmanti e spaventose novità!

GeForce NOW vi fornirà tutto ciò di cui avrete bisogno in quelle lunghe e piovose notti autunnali. Di conseguenza, se siete in vena di spaventarvi giusto in tempo per Halloween, dovete provate la nostra classifica dei titoli Top 10 di Halloween.

Ma prima di svelarla, vi ricordiamo che a partire da oggi tutti i giocatori potranno preordinare il nuovo abbonamento GeForce NOW RTX 3080, un incredibile aggiornamento alla prossima generazione di cloud gaming. Pensato per fornire le più alte risoluzioni e frame rate più veloci, insieme a una latenza decisamente più bassa.

In aggiunta, a partire da questo giovedì cinque nuovi giochi si uniranno alla libreria, tra cui Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il gioco è disponibile in streaming con il supporto RTX ON per i membri Founders e Priority – e molto presto anche per gli utenti che usufruiranno di GeForce NOW RTX 3080.

Ma le novità non sono ancora finite: questa settimana arriveranno anche Riders Republic in streaming su GeForce NOW, e Alan Wake Remastered, con una nuova e stupefacente grafica.

Di seguito la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Marvel’s Guardians of the Galaxy (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Riders Republic (new game launch on Ubisoft Connect)

Alan Wake Remastered (Epic Games Store)

Hide and Shriek (Steam)

Paradise Killer (Steam)

GeForce Now è sempre RTX On! Sia che giochiate su PC, Mac, iPhone, smartphone Android, Chromebook o SHIELD. Avete sempre accesso a più di 1.100 giochi, compresi gli attuali blockbuster tripla A come Far Cry 6, la serie Crysis remastered, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e Guardians of the Galaxy, che gode del supporto per il ray tracing e NVIDIA DLSS. Inoltre, ci sono più di 100 titoli free-to-play disponibili immediatamente su GeForce NOW. Dal 30 settembre, i membri di GeForce NOW hanno anche avuto accesso ad alcuni dei titoli più popolari di EA, fra cui Dragon Age: Inquisition, Battlefield 1 Revolution e Mirror's Edge Catalyst.

Di seguito la top 10 delle migliori scelte di giochi sulla libreria GeForce Now per Halloween: