Presentato il nuovo "Intel Processor" per i PC del segmento Essential

Intel presenta oggi Intel Processor, un nuovo prodotto per il segmento dei PC "essential". La nuova offerta sostituisce i brand Intel Pentium e Intel Celeron per i notebook nel 2023.

"Che lo si utilizzi per lavoro o per tempo libero, l'importanza del PC è sempre più evidente con il crescere della velocità degli sviluppi tecnologici che danno forma al mondo moderno. Intel è impegnata a guidare l'innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori 'entry-level' sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze". - Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms

Grazie a questa nuova e semplificata struttura del branding, Intel è in grado di focalizzarsi maggiormente sui suoi marchi di punta: Intel Core, Intel Evo e Intel vPro. Inoltre, con l'annuncio di oggi viene razionalizzata l'offerta nei diversi segmenti di mercato, consentendo all'azienda di migliorare la comunicazione della proposta di valore di ciascun prodotto.

Il brand Intel Processor racchiude infatti molteplici famiglie di prodotti, con l'obiettivo di semplificare l'esperienza d'acquisto per gli utenti. Intel continuerà a fornire gli stessi prodotti e vantaggi all'interno dei diversi segmenti, mantenendo invariate anche l'attuale offerta di prodotto e la roadmap.