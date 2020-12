PrestaShop Checkout 2.0, nuova veste per il modulo di gestione dei pagamenti sviluppato insieme a PayPal

PrestaShop – azienda leader in Europa e in America Latina con la sua piattaforma open source per la realizzazione di soluzioni di e-commerce – annuncia PrestaShop Checkout 2.0, il modulo di pagamento “tutto in uno” dedicato agli e-shop sviluppato in collaborazione con PayPal e nuova release della prima versione presentata un anno fa.

Dal lancio di PrestaShop Checkout, in un anno sono state gestite - tramite l’interfaccia - oltre un milione di transazioni in 142 Paesi. In base ai feedback di oltre 8.000 negozi, PrestaShop e PayPal hanno sviluppato la versione 2.0, ottimizzata e arricchita di nuove funzioni per rendere ancora più semplice e sicura la gestione dei pagamenti presso gli e-commerce.

Con PrestaShop Checkout 2.0, gli e-merchant possono configurare e gestire da un’unica interfaccia pagamenti di ogni tipo. Compatibile con tutte le versioni PrestaShop da 1.6.1 a 1.7.7, il modulo aggiornato permette agli e-commerce di offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento personalizzata e di massimizzare le conversioni, accelerando la crescita del proprio business.

I principali vantaggi di PrestaShop Checkout 2.0 si riscontrano sui fronti della conversione, della semplicità, della sicurezza e della crescita.

· Aumento del tasso di conversione

PrestaShop Checkout 2.0 consente di gestire tutti i metodi di pagamento sul proprio e-store senza reindirizzamento, proponendo un percorso di acquisto ottimizzato e riducendo il numero di clic per migliorare l’esperienza degli utenti nella fase più delicata del processo di shopping.

· Centralizzare per semplificare

Con PrestaShop Checkout 2.0 è possibile gestire tutti i metodi di pagamento con un unico modulo, intuitivo e facile da usare. Inoltre, non è più necessario lasciare il back-office per rimborsare i clienti. Per configurare l’interfaccia e iniziare ad accettare le transazioni sul proprio e-commerce bastano pochi minuti.

· Sicurezza garantita

Integrando la tecnologia PayPal e i suoi strumenti di prevenzione di rischi e frodi, PrestaShop Checkout 2.0 garantisce ai commercianti e ai loro clienti transazioni sicure al 100% e protegge i negozi online da pagamenti non autorizzati o tentativi di rimborso fraudolenti.

· Crescita internazionale

PrestaShop Checkout 2.0 consente di accettare pagamenti provenienti da oltre 190 Paesi – compresi, tra gli altri, Sofort in Germania o iDEAL nei Paesi Bassi – in più di 140 valute, facilitando così l’espansione del proprio business a livello internazionale.

PrestaShop Checkout 2.0 è scaricabile gratuitamente al seguente link: https://addons.prestashop.com/it/pagamento-carta-credito-wallet/46347-prestashop-checkout-built-with-paypal.html

“Con il lancio di PrestaShop Checkout, ormai un anno fa, abbiamo messo a disposizione dei commercianti la nostra expertise per aiutarli a ridurre le complessità operative connesse ai pagamenti online, affinché potessero concentrarsi sullo sviluppo del loro business. Checkout 2.0 conferma ancora una volta la volontà di PrestaShop di supportare e sostenere il processo di crescita degli e-merchant. Con l’accelerazione della digitalizzazione, il conseguente aumento dei volumi dello shopping virtuale e i continui progressi dell’innovazione tecnologica, per rimanere competitivi è infatti fondamentale utilizzare strumenti accuratamente aggiornati, in grado di soddisfare le richieste di un mercato in costante e rapida trasformazione e di consumatori sempre più esigenti” dichiara Luca Mastroianni, Head of International di PrestaShop.

“Siamo orgogliosi di continuare a innovare con PrestaShop per affiancare i commercianti nel loro sviluppo a livello internazionale. Puntando sulla sicurezza e sull’esperienza cliente, PrestaShop Checkout permette loro di gestire facilmente tutti i tipi di pagamento in un’unica interfaccia” commenta Caroline Thelier, Marketing Director Global Partnerships di PayPal.