PrestaShop Connect: Quale futuro per l'e-commerce B2b?

Milano si prepara a ospitare il PrestaShop Connect, l’evento di riferimento promosso da PrestaShop per scoprire le nuove frontiere del commercio digitale. Quest’anno l’edizione si focalizzerà sul tema “B2b e-commerce, un cambio culturale”. L’appuntamento è in agenda per giovedì 6 ottobre presso il Talent Garden Calabiana di Milano ed è sponsorizzato da partner tecnologici (PayPal, Trustpilot, PayPlug e NEXI) e agenzie (Calicantus, Hirooks, Digital Growth, Nextre Digital e Hostinato) che saranno presenti con un loro stand per incontrare merchant e operatori del settore.

Digitalizzazione del B2b: una sfida e un’opportunità per tutti

Uno studio firmato Gartner stima che entro il 2025 l’80% delle relazioni business to business tra acquirenti e venditori sarà completamente digitalizzata. In Italia, secondo alcuni dati dell’Osservatorio Digital B2b del Politecnico di Milano, nel 2021 l’e-commerce B2b ha toccato un +12% rispetto al 2020, pari al 21% delle transazioni B2b totali italiane. Inoltre, crescono del 50% rispetto al 2020 le transazioni tramite Marketplace per l’e-commerce B2b, percentuale costantemente in aumento negli ultimi 3 anni.[1]

Rappresentando un’enorme opportunità per tutti gli stakeholder del settore, in occasione dell’evento PrestaShop dialogherà con le aziende del mondo e-commerce, facendo il punto sull’evoluzione del ruolo delle tecnologie in ambito e-commerce B2b e sulle necessità specifiche dei clienti B2b.

“Nell’attuale scenario, l’e-commerce continua la sua crescita a doppia cifra e impone agli operatori B2b nuove sfide. È dunque fondamentale per gli attori coinvolti nel settore che abbiano modo di dialogare tra loro. In questo contesto, l’appuntamento di PrestaShop è pensato per creare un’occasione per connettere i merchant e gli addetti ai lavori al fine di confrontarsi sullo stato dell’arte del commercio digitale, condividere le best practice, tendere insieme lo sguardo al futuro del settore e affrontare nuove prove. Noi di PrestaShop sappiamo bene quanto un efficiente canale di vendita online sia oggi basilare per qualunque realtà commerciale per iscriversi e consolidarsi nel mercato e instaurare un rapporto diretto sia con i consumatori sempre più connessi e digitalizzati sia con i clienti e i partner business" commenta Francesco D’Acri, Country Manager Italia di PrestaShop. “PrestaShop ancora una volta dimostra il suo impegno nel supportare i merchant in tale percorso di integrazione, sostenere un business sano e condurlo al successo fornendo alle aziende i migliori strumenti per avviare e far crescere il proprio negozio sul web”, conclude D’Acri.

Un programma fatto su misura per le aziende B2b

Attraverso un’agenda fitta di conferenze e pitch session per approfondire ed esaminare con gli esperti di settore le tendenze che attualmente stanno riscrivendo il commercio digitale, l'evento pone l’accento su come, sapientemente integrato nel proprio modello di business B2B, l'e-commerce possa garantire scalabilità e rinnovate performance. Saranno trattate tematiche relative alla forza vendita digitalizzata, alla gestione della logistica, all'internazionalizzazione, al marketing digitale e molto altro ancora.

Alle 9:30 l’apertura dell’evento è affidata alla sessione plenaria con il discorso di benvenuto di Francesco D’Acri, Country Manager Italia di PrestaShop ed Alexandre Eruimy, Managing Director di PrestaShop.

A seguire, vari protagonisti del mondo e-commerce B2b si susseguiranno sul palco per parlare del futuro del commercio digitale, dei fattori chiave e delle migliori strategie per impostare un e-commerce B2b di successo, quali le sfide e i modelli di business dell'e-commerce B2b internazionale, l’export digitale come opportunità di crescita, le best practice per organizzare una rete di venditori online grazie all’e-commerce B2b e quanto il tema del pagamento diventa chiave della digitalizzazione di un’azienda. Per affrontare queste tematiche interverranno rappresentanti delle maggiori aziende operanti nel settore come Alibaba.com, LinkedIn, SACE, Nexi, Calicantus, Mico Sport, WAD Agency, Digital Growth, Go Global Ecommerce, PayPlug e Simest e player istituzionali quali Consorzio Netcomm e Politecnico di Milano.

Inoltre, non mancherà lo spazio per approfondire alcuni casi di successo. Infatti, i Founder & CEO di MisterWorker e di Tembo commenteranno insieme le best practice dell’azienda MisterWorker che, grazie all’e-commerce sviluppato con PrestaShop, ha consolidato il proprio brand a livello internazionale nel mercato degli attrezzi e degli utensili da lavoro professionali.

Infine, concluderà i lavori il discorso finale di Francesco D’Acri sui prossimi possibili passi da compiere nel settore e-commerce B2b, condividendo con i merchant e non solo ipotesi sul futuro del commercio digitale.

Per poter favorire un reale networking tra ospiti, merchant e operatori, l’evento PrestaShop Connect sarà a ingresso riservato a un numero limitato di partecipanti. Per accreditarsi e accedere alla giornata di lavori, sarà quindi necessario iscriversi qui.

Informazioni pratiche

Cosa : PrestaShop Connect, un evento dedicato a conferenze e workshop sull’e-commerce B2b

: PrestaShop Connect, un evento dedicato a conferenze e workshop sull’e-commerce B2b Quando : giovedì 6 ottobre 2022

: giovedì 6 ottobre 2022 Dove : Talent Garden Calabiana (Via Arcivescovo Calabiana, 6, 20139 Milano)

: Talent Garden Calabiana (Via Arcivescovo Calabiana, 6, 20139 Milano) Target : merchant, clienti, partner business, addetti ai lavori del commercio digitale

: merchant, clienti, partner business, addetti ai lavori del commercio digitale Come: registrazione obbligatoria qui.

Al fine di favorire un vero e proprio networking tra ospiti, merchant e operatori, PrestaShop Connect sarà riservato a un numero limitato di partecipanti.