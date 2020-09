PrestaShop Day Online Italy, appuntamento per il 24 settembre

Le tendenze e le nuove frontiere del commercio virtuale saranno protagoniste al PrestaShop Day Online Italy, l’evento virtuale di riferimento per i professionisti del mercato digitale organizzato da PrestaShop – azienda leader in Europa e in America Latina con la sua piattaforma open source per la realizzazione di soluzioni di e-commerce – e sponsorizzato da PayPal.

L’appuntamento virtuale, accessibile gratuitamente previa registrazione sul sito, è in agenda per giovedì 24 settembre. Il programma si articola in oltre 20 sessioni live, conferenze e approfondimenti firmati da esperti del mondo e-commerce e rivolti a tutti i player dell’ecosistema del commercio virtuale, dagli aspiranti e-merchant che si affacciano al settore delle vendite online agli imprenditori digitali che puntano a far crescere il proprio business, agli sviluppatori, i web designer, le agenzie e i fornitori di soluzioni per la gestione degli e-store.

L’evento inizierà alle 9.30 con il keynote introduttivo di Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop, che farà il punto sul commercio senza frontiere. A seguire Luca Mastroianni, Head of International di PrestaShop, intervisterà il Presidente del Consorzio Netcomm Roberto Liscia a proposito delle prospettive e degli scenari dell’e-commerce in Italia.

Alle 10.30 Valerio Martelli, VP Partnership di PrestaShop, Simone Brancato, e-Commerce Manager di Top Farmacia, Corrado Scardia, Pool Customer & CRM di Carrefour Italy e Roberto Albanese, Digital Strategist di Hirooks, si confronteranno su come liberarsi dei limiti fisici e geografici.

Alle 11.30 appuntamento dai toni green con l’intervista a Patty L’Abbate, Senatrice membro della Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sul tema della transizione ecologica. Seguirà la tavola rotonda “Impatto e successo”, focalizzata sulla crescita sostenibile del proprio business e guidata da Luca Mastroianni, Head of International, PrestaShop, Elisa Mereatur, Responsabile Marketing di Pastiglie Leone s.r.l. ed Eliana Farotto, Responsabile Ricerca e Sviluppo di COMIECO.

Alle 14.30 Milo Cilloni, Senior Partner Marketing Manager di PrestaShop, dedicherà un approfondimento alle opportunità di semplificazione offerte da PrestaShop Checkout. Il Founder di Growth Program, Raffaele Gaito, prenderà la parola alle 15.30 per spiegare le potenzialità del Growth Hacking per lo sviluppo aziendale e alle 17.45 farà il bis con un intervento incentrato sul fallimento come motore, e non ostacolo, della crescita. Le soluzioni logistiche per accelerare lo sviluppo degli e-business saranno invece al centro dell’approfondimento delle 17.00 tenuto da Alois Mascetti, Project Manager di DHL.

Alle 16.30 in agenda il Q&A con Roberto Fumarola, CEO e Co-founder di Qapla.it, che verrà intervistato da Luca Mastroianni a proposito delle sfide per gli e-shop nel post-lockdown. Ricco anche il programma dei Tech Talks offerti da PrestaShop Day Online Italy per affrontare anche gli aspetti più tecnici del mondo e-commerce insieme agli esperti del settore, tra cui Gilberto Cocchi, Senior Web Ecosystem Consultant di Google, Filippo Sogus, SEO Specialist e CEO & Founder di Be-We e Marco Salvatore, Tech evangelist di PrestaShop. Tra gli argomenti trattati non mancano all’appello il ruolo chiave di un piano SEO efficace nel restyling di successo del proprio e-store, il binomio performance e sicurezza, le web vitals per un sito in ottima salute, le novità dei moduli PrestaShop 1.7.7 e l’organizzazione dei multistore.

Ai Tech Talks si affiancheranno le pitch session che vedranno protagonisti, tra gli altri, Marco Adamo, e-commerce Strategy and Public Affairs Manager di DHL Express Italy, Sara Biscaldi, Partner Manager Italy di Trusted Shops, Valentino Bergamo, Chief Executive Officer di Calicantus. Ampio anche in questo caso il ventaglio dei temi, che spaziano dagli strumenti di marketing per l’aumento delle conversioni all’ottimizzazione di pagamenti e check-out per la nuova “normalità”, passando per la logistica come fattore chiave per una customer journey di successo.

Il programma dell’evento è consultabile al seguente link:

https://events.prestashop.com/prestashop-day-online-italy/it/sessions

La partecipazione al PrestaShop Day Online Italy è gratuita previa registrazione alla pagina dedicata: §

https://events.prestashop.com/prestashop-day-online-italy/it/registration/register

“Quest’anno, complice l’eccezionale situazione sanitaria che ha portato a un prolungato lockdown in diverse parti del mondo, l’e-commerce è stato sotto i riflettori ancor più che in passato, in qualità non solo di canale volto alla scalabilità del proprio business, ma anche di soluzione imprescindibile per garantire la continuità della propria attività a fronte delle chiusure sul fronte brick and mortar e di una ridotta mobilità da parte dei consumatori” spiega Luca Mastroianni, Head of International di PrestaShop. “In questo contesto in costante e rapida evoluzione, a fronte di una sempre più inarrestabile digitalizzazione, PrestaShop Day Online Italy rappresenta l’occasione per i player del settore di confrontarsi sulla profonda trasformazione in atto nell’ecosistema e-commerce, nonché di scoprire le tendenze che stanno plasmando gli acquisti e le abitudini dei consumatori e le innovazioni tecnologiche in grado di supportare e stimolare lo sviluppo e il consolidamento del proprio business” conclude Mastroianni.