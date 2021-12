PrestaShop insieme a Google per consentire ai suoi merchant di raggiungere milioni di nuovi clienti

PrestaShop annuncia il lancio di PrestaShop Marketing con Google, il nuovo modulo della suite PrestaShop Essentials. Questa collaborazione consentirà ai merchant PrestaShop di aumentare la propria visibilità online, collegando facilmente il proprio negozio a Google, potendo quindi promuovere i propri prodotti con milioni di nuovi clienti pochi giorni prima delle festività natalizie.

Le persone fanno acquisti tramite Google più di un miliardo di volte al giorno

Mentre le persone si affrettano a fare le loro compere natalizie, PrestaShop e Google supportano i brand in quest’ultima parte dell’anno con il lancio di PrestaShop Marketing con Google.

Questo nuovo modulo consente ai 300.000 merchant PrestaShop in tutto il mondo di sincronizzare il proprio catalogo prodotti con Google e renderlo accessibile a milioni di utenti Internet che desiderano fare acquisti online.

“Siamo davvero entusiasti che PrestaShop sia il primo player francese ed europeo scelto da Google per una partnership di questo tipo. Con questo nuovo add-on, PrestaShop continua a investire in tecnologia innovativa al servizio delle aziende affinché queste possano implementare facilmente la loro attività su scala più ampia", dichiara Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop.

“Siamo lieti di questa nuova partnership con PrestaShop, una piattaforma di e-commerce nata in Europa e con una forte presenza internazionale. Ci auguriamo che questa collaborazione offra alle persone più scelta online, aiuti gli e-merchant a soddisfare in maniera ancora più semplice i propri clienti durante le festività natalizie e quindi contribuisca ad accelerare il recupero in termini di business delle aziende di tutte le dimensioni in tutta Europa e nel mondo,” dichiara Simone Zucca, Director Retail, Fashion Luxury & Finance, Google Italy.

Un add-on essenziale per una holiday season di successo

PrestaShop è costantemente impegnata ad innovare per aiutare le aziende a raggiungere il loro pieno potenziale, come con PrestaShop Essentials, la suite di componenti aggiuntivi di PrestaShop che include soluzioni di pagamento sicure in tutto il mondo, analisi delle prestazioni e web marketing. PrestaShop Marketing con Google, l'ultima aggiunta a PrestaShop Essentials, consente ai merchant di aumentare la visibilità della propria vetrina online, li aiuta a presentare la propria offerta in modo chiaro, accattivante e completo e ad entrare in contatto con i clienti giusti al momento giusto.

Già disponibile in Italia e nel mondo*, PrestaShop Marketing con Google consentirà ai brand di integrare il proprio catalogo prodotti su Google più facilmente. Ciò significa che i merchant PrestaShop potranno essere visibili attraverso la Google Search, la scheda Shopping, YouTube e Google Immagini in pochi clic. Con questa aggiunta, i merchant PrestaShop possono caricare i propri prodotti su Google, creare liste gratuitamente e campagne pubblicitarie Smart Shopping, nonché monitorare le metriche delle performance – il tutto senza uscire dall'interfaccia di PrestaShop.