PrestaShop Metrics, lo strumento per centralizzare i dati essenziali per la gestione degli e-commerce

Nel settore dell'e-commerce, forse ancor più che altrove, i dati sono essenziali per la gestione ottimale di un'attività. A conferma di ciò, più di due commercianti su tre utilizzano strumenti analitici per i loro negozi online. Tuttavia, molti e-merchant raccolgono dati grezzi senza avere gli strumenti per interpretarli correttamente e, di conseguenza, faticano a tracciare le prestazioni del loro sito e a individuare le relazioni tra evoluzione del traffico, tasso di conversione e vendite.

Per rispondere a questa esigenza, PrestaShop – azienda leader in Europa e in America Latina con la sua piattaforma open source per la realizzazione di soluzioni di e-commerce – presenta PrestaShop Metrics, un nuovo strumento intuitivo pensato per i negozi online, in grado di riunire in un'unica interfaccia varie fonti di dati essenziali per la gestione di un e-store, come traffico, vendite, tasso di conversione, scontrino medio e altro ancora.

Incrociando i dati transazionali di un sito PrestaShop con quelli di altre fonti esterne, come i dati di traffico di Google Analytics, PrestaShop Metrics fornisce ai commercianti online informazioni affidabili e pertinenti per facilitare la gestione del loro negozio virtuale attraverso KPI coerenti.

Preciso, intuitivo e analitico, il modulo PrestaShop Metrics raccoglie su una sola dashboard facile da usare tutte le informazioni essenziali, consentendo ai commercianti di seguire e controllare quotidianamente i loro indicatori chiave di performance in tutta semplicità direttamente dal back office del loro negozio PrestaShop.

Le funzioni principali di PrestaShop Metrics:

Con un solo strumento è possibile monitorare i parametri più importanti della propria attività grazie a indicatori essenziali, tra cui vendite, ordini, visite, tasso di conversione; I dati vengono forniti dalle fonti più affidabili e rilevanti, grazie alla sincronizzazione con Google Analytics per il traffico e con PrestaShop per le informazioni commerciali; Le diverse fonti di dati vengono centralizzate su una sola dashboard in modo che i commercianti non debbano continuamente passare da un’applicazione all'altra;

Tips Card i commercianti possono usufruire dei consigli di esperti di e-commerce per ottimizzare la loro attività.

Dopo PrestaShop Checkout, la soluzione di pagamento sviluppata in collaborazione con PayPal e presentata nel 2019, PrestaShop Metrics è il nuovo modulo della gamma di estensioni PrestaShop Essentials pensato per aiutare i commercianti a far crescere la loro attività.

PrestaShop Metrics può essere scaricato gratuitamente dal PrestaShop Addons Marketplace.

"Con il lancio di PrestaShop Metrics, siamo orgogliosi di poter offrire un'unica, intuitiva soluzione per l'analisi dei dati, in grado di centralizzare tutti gli indicatori chiave per un'attività e-commerce, informazioni essenziali per il successo dei nostri commercianti" commenta Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop.