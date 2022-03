PrestaShop, Oney e PayPlug si uniscono per consolidare la loro leadership in Europa e fare un passo avanti nel mercato del BNPL

PrestaShop, Oney e PayPlug, i tre player francesi specializzati nei settori e-commerce e pagamenti, scommettono sul successo del pagamento a rate per continuare a scalare il proprio business e lanciano un nuovo plugin.

Il BNPL: una leva di crescita

Tra il 2018 e il 2022 il mercato del pagamento a rate (Buy Now Pay Later) è quadruplicato, raggiungendo a livello globale gli 80 miliardi di dollari: si stima che entro il 2025 potrebbe arrivare a 250 miliardi. In Europa, il 60% dei consumatori lo ha già utilizzato e 1 su 4 sceglie un sito e-commerce in base alla possibilità di pagare tramite split payment.

A unire le forze per consolidare ulteriormente il modello europeo della funzionalità Buy Now Pay Later in Europa sono tre player francesi, leader nei settori e-commerce e pagamenti: Oney, specializzato in pagamento, credito al consumo e assicurazione; PayPlug, la principale soluzione di pagamento omnicanale progettata per le PMI; Prestashop, la principale soluzione open-source di e-commerce in Europa.

Le tre realtà condividono non soltanto una forte presenza in Francia, Italia e Spagna, ma anche la mission di supportare le PMI: proprio per questo puntano a costruire insieme una soluzione di Split Payment di alta qualità e allo stesso tempo facilmente utilizzabile e pronta all’uso da parte di imprese europee di ogni dimensione.

“In PayPlug, la nostra mission è di semplificare i pagamenti digitali per le PMI, offrendo loro soluzioni performanti e facili da usare. Crediamo fermamente che il pagamento rateale sia una leva potente per l’industria dell’e-commerce e per gli attori coinvolti nei pagamenti, soprattutto in Europa. Con questa alleanza e i 15.000 clienti che già usano i servizi PayPlug in Francia e Italia, dove sia Oney che Prestashop operano, puntiamo a rafforzare la nostra presenza in Europa,” commenta Antoine Grimaud, CEO di PayPlug.

Oney e PayPlug fanno entrambi parte di BPCE Digital & Payments, la nuova divisione del Gruppo BPCE che raccoglie l’expertise in pagamenti, digital e dati. Questa partnership evidenzia la capacità del Gruppo BPCE di offrire un’esperienza end-to-end sulla catena del valore dei pagamenti.

Un’alleanza per rafforzare i merchant europei

Se da una parte il pagamento a rate è largamente apprezzato dai consumatori, dall’altra anche gli e-merchant possono trarre beneficio da questa nuova soluzione. In Francia, ad esempio, i merchant che utilizzano la soluzione Oney Split Payment registrano una crescita di spesa dal 20 al 70%. Inoltre, il 72% degli acquirenti ritiene che il pagamento a rate rappresenti una spinta fondamentale per l’acquisto.

Grazie al nuovo plugin, circa 136.000 siti di e-commerce di ogni dimensione in Francia, Spagna e Italia - e prossimamente in tutta Europa - che utilizzano Prestashop per il proprio e-commerce con un solo click avranno accesso a un enorme potenziale di crescita con l’opportunità di aumentare vendite, attrarre nuovi clienti e aprire la strada alla democratizzazione del pagamento frazionato. Infatti, Oney, PayPlug e PrestaShop sono impegnati nel rafforzamento delle PMI, fornendo loro accesso alla migliore soluzione per e-commerce.

“Essendo un partner chiave nella digitalizzazione dell’e-commerce, PrestaShop punta a diventare la piattaforma commerciale di riferimento per la crescita delle aziende in tutto il mondo. Con l'integrazione del pagamento frazionato, i merchant che utilizzano PrestaShop per il proprio business saranno in grado di promuovere le loro vendite, ottimizzare i tempi ma anche migliorare la sicurezza delle transizioni. Siamo entusiasti di collaborare con altri leader ed esperti europei come Oney e PayPlug per dimostrare l’eccellenza europea in ambito e-commerce e banking, supportando i nostri merchant”, commenta Luca Mastroianni, VP International per PrestaShop.

Un’ottima soluzione europea

Facile, veloce e affidabile, l’add-on sarà direttamente integrato nella piattaforma PrestaShop. Con un click, permetterà agli utenti di scegliere il pagamento preferito, in 3 o 4 rate a 60 o 90 giorni, a seconda delle necessità, mentre i merchant riceveranno subito l'intero importo dell’acquisto sul proprio account protetto.

Aggiungendo a questo approccio incentrato sull’utente il coinvolgimento di un brand come Oney, che rappresenta una certezza nell’ambito dell’acquisto frazionato, l’add-on mira a diventare un punto di riferimento per il mercato.

“Oney è un brand rassicurante per il consumatore finale e un attore chiave di fama europea nel settore. Beneficiamo del miglior tasso di accettazione nel mercato (tra il 92 e il 98% a seconda del settore). Di conseguenza, siamo sicuri della potenzialità della soluzione da noi costruita per offrire ai merchant di PrestaShop e ai loro utenti un’esperienza di split payment unica, che contribuirà significativamente a includere il pagamento frazionato come uno dei principali mezzi di pagamento in Europa”, commenta Mathieu Lefebvre, CEO di Oney Italia.

Informazioni pratiche