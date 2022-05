PrestaShop Paylater, ora disponibile la soluzione di pagamento frazionato per gli e-merchant

Dopo aver annunciato lo scorso marzo la partnership tra Prestashop, Oney e PayPlug, il modulo Prestashop Paylater è ora disponibile in Italia.

PrestaShop Paylater si pone l’obiettivo di rendere i pagamenti frazionati alla portata di tutti i merchant, siano essi piccole o medie imprese. Infatti, ora i merchant PrestaShop in Italia possono offrire l’opzione Buy Now Pay Later a tutti i loro clienti. È disponibile gratuitamente sul marketplace Addons o direttamente nel back office PrestaShop.

Prestashop Paylater comprende:

Pagamenti in 3 o 4 rate con o senza tasse;

Attivazione e configurazione in pochi clic;

Disponibilità incassi sul proprio conto bancario in 24 ore;

Integrazione nativa di PrestaShop, con addon pronto per essere installato;

Valori minimi e massimi del carrello personalizzabili da 100 a 3.000 euro;

Modalità test per consentire ai merchant di simulare il processo di pagamento prima dell'attivazione;

Oney si assume il 100% di responsabilità per eventuali frodi e mancati pagamenti.

Questo modulo è stato pensato per diventare un punto di riferimento per il mercato e dar vita a una spinta verso i pagamenti frazionati in Europa.