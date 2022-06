Prime Matter celebra il suo primo anniversario!

"Buon compleanno" Prime Matter, la premium label di Koch Media, festeggia il suo primo anniversario.

Un anno fa abbiamo lanciato Prime Matter e dicevamo che avremmo pubblicato giochi da tutti gli angoli del globo, dando agli sviluppatori la possibilità di mostrare il loro talento e la loro passione. Un anno dopo, tra sfide globali e locali, abbiamo lanciato fantastici titoli da tutto il mondo; Nord America, Asia, Europa e Sud America.

Abbiamo formato alleanze con famigerati rapinatori, siamo diventati intrepidi esploratori spaziali, abbiamo controllato il nostro Mech in una storia altamente alternativa, abbiamo perso il nostro zaino innumerevoli volte, fronteggiato la realtà distopica e molto altro ancora!

E questo è solo l'inizio del viaggio:

Abbiamo in serbo per voi intelligenze artificiali megalomani, un horror spirituale di culto, azione medievale, combattimento con la spada, alcuni incarichi in banca, suspense nello spazio, un regno da salvare e tutti gli orsi [non un errore di battitura] necessari per far felici i giocatori per gli anni a venire.

Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza due gruppi di persone: i fantastici team che lavorano ai giochi, dando vita a questi progetti, e VOI, i nostri meravigliosi giocatori, che rendete significativo ogni nostro sforzo!

Nuovo Stream-Team, nuovo format con gameplay, gameplay e ancora gameplay!

Per celebrare questo giorno, Luci Verdalla, streamer abituale di Prime Matter, condurrà uno stream di 30 minuti, seguito da una sessione di Q&A dal vivo con il collega Steve Coleman. Per concludere, ecco alcune parole dello Stream-Team di Prime Matter:

“Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto per celebrare il nostro anniversario e mostrarvi tutti i nostri nuovi ed entusiasmanti titoli in arrivo. Dopo 225 ore di streaming, 770.000 minuti guardati, 32.000 spettatori unici e 30.000 messaggi di chat nell'ultimo anno, vorremmo ringraziare tutti coloro che sono stati con noi dall'inizio e ci hanno mostrato supporto, amore e meme senza limiti. A coloro che si sintonizzeranno per la prima volta: mettetevi comodi, perché vi porteremo a fare un bel giro!”

Lo stream verrà trasmesso su twitch.tv/primemattergg il 17 giugno alle 7pm CEST.

Tanti auguri a Prime Matter e un grandissimo grazie a tutti voi!