Prime Matter e Massive Work Studio annunciano il debutto di Dolmen per il prossimo 20 maggio 2022

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Prime Matter e Massive Work Studio sono felici di annunciare che Dolmen, il gioco di ruolo d'azione in terza persona (RPG) con un'ambientazione fantascientifica horror cosmica unica, uscirà il 20 maggio 2022. Il titolo può ora essere prenotato e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, X Box Series X | S e PC.

I giocatori saranno in grado di combattere i boss insieme poiché potranno unirsi prima di ogni battaglia. Ci sarà anche una speciale Day One Edition che conterrà un set unico di armature e armi.

Ambientato in un universo fantascientifico, in cui l'umanità ha colonizzato diversi sistemi stellari utilizzando la tecnologia dei viaggi spaziali e la manipolazione genetica per adattarsi alle condizioni; Dolmen porta i giocatori a combattere su un pianeta lontano - Revion Prime - cercando di svelare misteri su specie aliene, corporazioni corrotte e dimensioni sconosciute.

Dietro tutto sembra esserci una specie aliena chiamata Vahani, che vaga per l'universo alterando la composizione genetica di altre specie; tuttavia resta da vedere se i loro motivi sono più nobili o più malevoli.

Si sospetta che un cristallo chiamato Dolmen sia la chiave del loro lavoro; Revion Prime ne ha in abbondanza e deve svelarne i segreti.