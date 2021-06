Prime Matter e Reikon Games fanno squadra per il nuovo fps sci-fi di Reikon

Dopo quasi due anni di attività sotto copertura, Koch Media e Reikon Games sono felici di annunciare finalmente la loro partnership per un nuovo gioco e una nuova IP di Reikon.

I giocatori avranno il loro primo assaggio di Final Form (titolo provvisorio) al Summer Game Fest di Geoff Keighley il 10 giugno 2021, con il teaser-trailer. Geoff mostrerà anche il trailer – e ascolterà il team di Reikon – in uno speciale evento streaming venerdì 11 giugno.

Final Form (titolo in progress) è un FPS di fantascienza che trasporta i giocatori in un'avventura ricca di azione nei panni di un avatar umanoide di un'astronave senziente. La missione si espande oltre i confini dell'Universo conosciuto, in una corsa contro una piaga inarrestabile, per proteggere l'ultimo essere celeste, essenza della vita e della creazione.

Il gioco è una delle rivelazioni della lineup della nuova label di Koch media, Prime Matter, che è responsabile della distribuzione fisica e digitale su PC e console.

"Realizzare questo gioco è come tornare alle nostre radici. Final Form (titolo provvisorio) si sta formando e sta crescendo da molto tempo, ispirato dalla nostra passione per l'esplorazione dell'ignoto e nutrito da opere d'arte che contemplano i possibili futuri dell'umanità, della civiltà che chiamiamo nostra e tutto ciò che potrebbe esserci oltre. Non vediamo l'ora di rivelare di più su FF, i suoi movimenti e combattimenti adrenalinici, le location mozzafiato e l'universo inquietante". Ha dichiarato Magdalena Tomkowicz, Developer e Co-founder di Reikon Games.

Operando dalla sede centrale di Koch Media a Monaco, Prime Matter è una realtà dinamica composta da veterani del settore e volti nuovi ed entusiasti riuniti in un incredibile team di esperti multiculturali dell’ambito gaming.

Lavorando in collaborazione con gli uffici di publishing globali di Koch Media ed i partner di sviluppo - guidati da Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director (Games) Koch Media Group - Prime Matter svilupperà i suoi progetti con creatività e passione, per offrire giochi in grado di incantare il pubblico con una narrazione avvincente, momenti incredibili ed esperienze entusiasmanti.

“La partnership con Prime Matter è stata molto fruttuosa e stimolante. Siamo entusiasti di far parte della label.” Ha aggiunto Magdalena Tomkowicz