Private Division e Roll7 annunciano OlliOlli World

Private Division e Roll7 annunciano oggi che OlliOlli World sarà disponibile da questo inverno in formato digitale per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Questo gioco di skateboard a piattaforma segna un nuovo e audace approccio nel celebre franchise, mostrando appieno tutta la sua personalità. I giocatori potranno lanciarsi a capofitto in Radland, un vivace mondo pieno di personaggi pittoreschi, per cercare le mistiche divinità dello skateboard nel loro cammino verso il Gnarvana.

Sia Radland che i suoi abitanti sono deliziosamente bizzarri e caratterizzati da uno stile artistico eccezionale e assolutamente unico. In OlliOlli World, i giocatori possono personalizzare ogni aspetto del proprio personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile, esplorando livelli con percorsi multipli e scoprendo tutti i segreti di questa straordinaria utopia dello skateboard.

I controlli super precisi, insieme a un sistema di gioco più che rifinito, assicurano quel gameplay classico che caratterizza da sempre il franchise di OlliOlli. Ora, con OlliOlli World, anche i nuovi giocatori potranno divertirsi fin da subito, grazie al profondo sistema di combo e all'incredibile offerta del gioco; i più esperti avranno l'occasione di mettere alla prova le proprie abilità, padroneggiando una vasta gamma di manovre e affrontando milioni di livelli unici nella modalità sandbox. Inoltre, potranno affrontare rivali altrettanto abili provenienti da tutto il mondo nelle gare di lega.

"Con questa nuova e ambiziosa evoluzione, siamo finalmente riusciti a dare vita alla visione che abbiamo sempre avuto della serie di OlliOlli, e non potremmo esserne più felici", ha dichiarato Simon Bennet, CoCEO di Roll7. "Volevamo abbracciare il lato bizzarro, meraviglioso e unico della cultura dello skateboard con un gioco che consentisse di divertirsi insieme agli amici, trovare folli punti dove usare lo skate, eseguire trick pazzeschi e, soprattutto, sfrecciare a bordo della propria tavola da skateboard su tutto ciò che incontriamo!".

"Siamo davvero felici di collaborare con Roll7 per far progredire la serie di OlliOlli con una nuova direzione artistica davvero spettacolare, pur restando fedeli al suo classico gameplay più che collaudato”, ha dichiarato Michael Worosz, vicepresidente esecutivo e responsabile di Private Division. "La fluidità ottimale si ottiene attraverso quel perfetto equilibrio tra concentrazione e svago. OlliOlli World porta questa sensazione unica a livelli mai raggiunti prima, attraverso un'esperienza intuitiva e comandi perfezionati e precisi."

OlliOlli World è il terzo capitolo dell'acclamata serie OlliOlli sviluppata da Roll7, il pluripremiato studio indipendente londinese vincitore anche del premio BAFTA, noto per aver dato vita a giochi straordinari e in grado di ridefinire il proprio genere, come OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League e NOT A HERO.

Per maggiori informazioni su OlliOlli World visita OlliOlliGame.com.