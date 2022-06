Private Division e Roll7 annunciano Rollerdrome

Private Division e Roll7 annunciano che Rollerdrome sarà disponibile dal 16 agosto 2022 in formato digitale per PlayStation4, PlayStation5 e PC (Steam). In questo sparatutto in terza persona a giocatore singolo, i giocatori potranno fondere movimenti fluidi e acrobazie piene di stile con combattimenti adrenalinici. Questo originale ibrido tra sparatutto e pattinaggio, ambientato in un oscuro e distopico retrofuturo, è sviluppato da Roll7, i creatori della pluripremiata serie OlliOlli World e maestri dei giochi di skating.

Rollerdrome presenta un originale universo retro-futuristico con un'identità unica. Lo stile grafico ispirato ai fumetti prende vita grazie a una nuova colonna sonora completamente originale. Il musicista darksynth, Electric Dragon, ha combinato gli iconici suoni degli anni '70 con i ritmi dell'epoca moderna e una produzione all'avanguardia per creare un emozionante sfondo musicale al massacro.

Il gioco è ambientato nel 2030, in un mondo dove il pubblico viene distratto da una situazione politica sempre più inquietante, dalla violenza e gli eccessi di un nuovo e brutale sport: il Rollerdrome. La linea tra spettacolo e realtà è molto sottile in questo cruento sport, dove i partecipanti vengono selezionati per competere in una serie di arene contro i pericolosi Avversari. I concorrenti in questo violento spettacolo cercano di ottenere il punteggio più alto possibile combinando le eliminazioni con alcuni trick spettacolari, mentre cercano di completare con successo le numerose sfide.

I giocatori vestono i pattini di Kara Hassan, una nuova arrivata in questo sport brutale. Mentre una mega corporazione tecnologica trama dietro le quinte, Kara e i giocatori dovranno restare concentrati sull'obiettivo: scalare la classifica nella speranza di diventare i nuovi campioni di Rollerdrome.

"È stato fantastico veder crescere questo progetto a partire dal prototipo originale, che ha riscosso un buon successo online, fino all'esperienza intensa e brutale che è diventato oggi, grazie all'incredibile lavoro del team di Roll7", ha dichiarato Paul Rabbitte, direttore creativo di Roll7. "Non vediamo l'ora che i giocatori provino Rollerdrome."

"Roll7 ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di creare giochi davvero innovativi che combinano un gameplay originale con un’ incredibile stile grafico", ha dichiarato Michael Worosz, capo direttore strategico di Take-Two Interactive e responsabile di Private Division. "Rollerdrome è un altro esempio dello spirito d' innovazione di questo talentuoso gruppo, che ancora una volta spinge il movimento oltre il limite con questa esperienza sparatutto davvero unica."

Rollerdrome è sviluppato da Roll7, il pluripremiato studio londinese vincitore anche del premio BAFTA, noto per aver dato vita a giochi straordinari in grado di ridefinire il proprio genere di appartenenza, come OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League e NOT A HERO.

Per maggiori informazioni su Rollerdrome, visita www.RollerdromeGame.com.