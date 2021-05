Project CARS 3, disponibile il quarto ed ultimo DLC "Electric Pack"

Il DLC "Electric Pack" di Project CARS 3 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, come parte del Season Pass o come contenuto acquistabile separatamente.

Il DLC accende i riflettori sui veicoli del futuro con quattro stupefacenti auto sportive e da corsa elettriche: la 2020 Porsche Taycan Turbo S, la 2020 Volkswagen ID.R, la 2019 Nio EP9, e, per la prima volta in un gioco di corse, la 2020 Audi AI:RACE.

Il DLC "Electric Pack" include anche un nuovo circuito gratuito per tutti i giocatori, il popolare tracciato olandese di Zandvoort, disponibile in 3 configurazioni diverse.

Le auto incluse nel DLC "Electric Pack" sono:

La 2020 Porsche Taycan Turbo S, una vettura che esprime "tutta l'anima elettrica di Porsche": 750 CV, da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e 1,3G in piena accelerazione.

La 2020 Volkswagen ID.R è la prima auto a infrangere la barriera degli 8 minuti a Pikes Peak e ha girato al Nürburgring con un incredibile 6:05.336, il veicolo elettrico più veloce del mondo.

La 2020 Audi AI:RACE è una concept car Audi di design e tecnica completamente elettrica con 765 CV in modalità boost e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 2 secondi. Prestazioni da vera LMP1.

La 2019 Nio EP9 detiene il record mondiale per le auto di serie su molti circuiti in tutto il mondo e raggiunge la strabiliante velocità di 350 km/h.

Il DLC "Electric Pack" include anche:

Le livree più recenti della "Stagione 7" di Formula E

16 eventi della carriera a tema

Nuovi obiettivi e trofei basati sull'Electric Pack

12 livree / 20 decalcomanie / 5 schemi

5 cerchi / 10 gomme

10 targhe / 5 numeri di gara

1 nuovo personaggio con 10 completi e 10 caschi

Il DLC "Electric Pack" è l'ultimo contenuto aggiuntivo per Project CARS 3. Il "Power Pack", il "Legends Pack" e lo "Style Pack" sono già disponibili, ognuno contenente un circuito gratuito e disponibile per tutti i giocatori di Project CARS 3.

