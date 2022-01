PUBG: BATTLEGROUNDS è ora disponibile free to play su tutte le piattaforme

KRAFTON, Inc ha annunciato oggi che PUBG: BATTLEGROUNDS è ora disponibile free-to-play (F2P) su PC e console. Il passaggio al F2P, inizialmente annunciato il mese scorso ai Game Awards (TGA), segna l'inizio di una nuova era per il gioco di battle royale famoso in tutto il mondo.

Con il passaggio del gioco al F2P avviene il lancio di BATTLEGROUNDS Plus, un aggiornamento opzionale dell'account premium che consente ai giocatori di accedere a una serie di funzionalità di gioco nuove ed esclusive.

Tutti i nuovi giocatori inizieranno con un account di base che offre l'accesso alla maggior parte delle funzionalità di gioco, e potranno passare a BATTLEGROUNDS Plus al prezzo una tantum di $12,99 USD per ottenere l'accesso a:

Bonus 1.300 G-COIN

PE Survival Masters + aumento 100%

Carriera - Medal tab

Modalità classificata

Funzionalità partita personalizzata

Oggetti di gioco, tra cui il set Captain Camo, che include cappello, maschera mimetica e guanti mimetici

I giocatori che hanno acquistato e giocato a PUBG: BATTLEGROUNDS prima del passaggio al F2P riceveranno il PUBG - SPECIAL COMMEMOATIVE PACK, che include un aggiornamento automatico dell'account a BATTLEGROUNDS Plus, il set di skin Battle Hardened, la Shackle and Shanks Legacy Pan e la targhetta Battle-Hardened Legacy.

AGGIORNAMENTO 15.2 ORA DISPONIBILE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO AL F2P

Oltre al passaggio al F2P, per PUBG: BATTLEGROUNDS è ora disponibile l'aggiornamento 15.2. L'aggiornamento 15.2 presenta Tactical Gear, una nuova categoria di oggetti di gioco che offre ai giocatori nuovi e attuali varie opzioni per migliorare le loro prestazioni nel gioco che non riguardano le mere sparatorie. Ma non è tutto. Di seguito trovate un riepilogo completo delle principali funzionalità aggiunte al gioco con l'aggiornamento 15.2.

Le note sulla patch dell'aggiornamento 15.2 sono disponibili QUI.