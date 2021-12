PUBG: BATTLEGROUNDS passerà alla modalità free-to-play dal 12 gennaio (2022)

Durante i Game Awards 2021, KRAFTON, Inc ha rivelato che a partire dal 12 gennaio 2022, PUBG: BATTLEGROUNDS passerà alla modalità "free-to-play" (F2P) su PC e console, inaugurando una nuova era per il popolare gioco battle royale.

Quando PUBG: BATTLEGROUNDS passerà al F2P, presenterà BATTLEGROUNDS Plus, un aggiornamento opzionale dell'account premium che consentirà ai giocatori di accedere a una serie di funzionalità del gioco nuove ed esclusive.

Tutti i giocatori inizieranno con un account di base che offre l'accesso alla maggior parte delle funzionalità del gioco, e potranno passare a BATTLEGROUNDS Plus al prezzo una tantum di $12,99 USD per ottenere l'accesso a:

Bonus 1.300 G-COIN

PE Survival Masters + aumento 100%

Carriera – Medal tab

Modalità classificata

Funzionalità partita personalizzata

Oggetti di gioco, tra cui il set di Captain Camo, che include cappello, maschera mimetica e guanti mimetici

I giocatori che hanno acquistato e giocato a PUBG: BATTLEGROUNDS prima del passaggio al F2P riceveranno il PUBG – SPECIAL COMMEMORATIVE PACK, che includerà un aggiornamento automatico dell'account a BATTLEGROUNDS Plus, il set di skin Battle Hardened, la Shackle and Shanks Legacy Pan e la targhetta Battle-Hardened Legacy.

"Avendo PUBG: BATTLEGROUNDS fatto da pioniere nel genere battle royale ed essendo diventato una proprietà intellettuale di gioco influente a livello globale, questo è il momento perfetto per passare alla modalità F2P e dare il benvenuto a nuovi giocatori", ha dichiarato CH Kim, AD di KRAFTON, Inc. "Il gioco è notevolmente cresciuto da quando, quasi cinque anni fa, l'abbiamo messo in stato di accesso anticipato, e riteniamo che sia uno dei migliori nel settore dei videogiochi. Sia per le otto mappe straordinarie del gioco, per le funzionalità aggiornate costantemente o per le attivazioni coinvolgenti dei partner durante il gioco, il passaggio al F2P rappresenta il passo successivo nel nostro percorso verso l'ampliamento della portata della proprietà intellettuale di PUBG attraverso contenuti che piaceranno moltissimo sia ai giocatori nuovi che ai veterani".

Nelle prossime settimane, i giocatori potranno visitare il sito https://pre-reg.pubg.com/ e vi troveranno una serie di attività per celebrare il passaggio di PUBG: BATTLEGROUNDS al F2P. I giocatori potranno preregistrarsi per giocare alla versione F2P del gioco, fare un test della personalità di gioco e partecipare all'attività "Invite a Friend" per guadagnare oggetti di gioco selezionati.