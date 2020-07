PUBG MOBILE WORLD LEAGUE SEASON ZERO, rivelata la stagione speciale

In vista delle finali di PUBG MOBILE Pro League (PMPL) South Asia, James Yang, Global Esports Director di PUBG MOBILE, annuncia la PUBG MOBILE World League Season Zero, una stagione unica creata per offrire la miglior competizione globale nell’attuale situazione. Il premio in palio è di $ 850,000 e ci sono ancora più team, ben 40, a competere per la vittoria finale. Le registrazioni per PMCO 2020 Fall Split saranno aperte dal 24 giugno al 12 luglio. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

PUBG MOBILE ha condiviso uno sneak peak di PUBG MOBILE Esports Studio in Katowice, creato in partnership con ESL. L’ufficio diventerà la sede delle competizioni non appena sarà sicuro organizzare eventi dal vivo.

In risposta al COVID-19 e per salvaguardare la salute e la sicurezza di giocatori e fan, PUBG MOBILE ha spostato l’intera PMPL Season 1 online e rimandato alcune attività programmate. PUBG MOBILE World League, la punta di diamante del nuovo ecosistema competitivo, ha fatto sì che PUBG MOBILE creasse qualcosa di veramente unico. PUBG MOBILE World League Season Zero si terrà dal 10 luglio al 9 agosto. Il campionato orientale inizierà alle ore 14:00 in Asia, mentre quello occidentale alle ore 20:00 in Europa e America. I fan potranno assistere alla diretta streaming sul canale YouTube PUBG MOBILE Esports.

Il download gratuito di PUBG MOBILE è disponibile su App Store e Google Play.

PUBG MOBILE

PUBG MOBILE è basato su PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, il fenomeno che ha portato alla ribalta il mondo dell’intrattenimento interattivo nel 2017. I giocatori (100 al massimo) sono paracadutati su un’isola remota per combattere in uno scontro all’ultimo sangue. I player devono individuare e raccogliere armi, veicoli e rifornimenti e sconfiggere tutti i nemici all’interno di un campo di battaglia visivamente e tatticamente ricco che si restringe, costringendo i giocatori a spostarsi in una zona di gioco sempre più piccola.