Qualcomm annuncia Quick Charge 5, la soluzione di ricarica più veloce al mondo, e la prima piattaforma di ricarica da 100W+

Qualcomm Technologies, Inc. annuncia Qualcomm Quick Charge 5, la più veloce tecnologia di ricarica pensata per device Android, che offre velocità di ricarica per smartphone senza precedenti e migliore efficienza rispetto alle versioni antecedenti, abilitando al contempo una nuova tecnologia della batteria, accessori e funzioni di sicurezza.

Come prima piattaforma di ricarica rapida al mondo capace di supportare una potenza di carica da 100W in uno smartphone, Quick Charge 5 è progettata per permettere agli utenti di caricare i propri device da 0 al 50% in soli cinque minuti – rappresentando la capacità di ricarica più veloce disponibile per telefoni cellulari.

Quick Charge 5 utilizza anche la funzionalità Qualcomm Battery Saver e la nuova tecnologia Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities per offrire un'efficienza mai vista prima e favorire l'estensione del ciclo di vita della batteria dei device dei consumatori.

"Quick Charge 5, la nostra soluzione di ricarica più veloce e più versatile al mondo, consentirà ai consumatori di utilizzare i propri dispositivi per periodi di tempo più lunghi, senza preoccuparsi dei tempi di ricarica. Siamo orgogliosi di espandere il nostro portoflio tecnologico e rendere la ricarica da 100W+ una soluzione commerciale," ha affermato Ev Roach, VP Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Lavoriamo a stretto contatto con i produttori per sviluppare device all'avanguardia in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di esperienze mobile più immersive e accessibili."

