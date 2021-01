Qualcomm presenta il SoC Snapdragon 480 5G

Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato la Qualcomm Snapdragon 480 5G Mobile Platform, la prima piattaforma mobile della serie 4 dotata di 5G. Snapdragon 480 continua a contribuire a promuovere l'ulteriore proliferazione del 5G, consentendo agli utenti di accedere a una connettività 5G veramente globale e prestazioni che sfidano le serie per alimentare la produttività e le esperienze di intrattenimento più richieste.

"Qualcomm Technologies continua ad accelerare la commercializzazione del 5G a livello globale per rendere gli smartphone 5G più accessibili, soprattutto perché le persone in tutto il mondo continuano a connettersi da remoto", ha affermato Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc." La piattaforma mobile Snapdragon 480 5G supererà le aspettative degli OEM e dei consumatori nel fornire funzionalità di livello medio e alto a un prezzo accessibile".

La piattaforma Snapdragon 4805G Mobile offre le più avanzate funzionalità della serie 4 per data:

• Connettività 5G: Snapdragon 480 presenta il sistema Modem-RF Snapdragon X51 5G per supportare mmWave e Sub-6 GHz 5G; Modalità standalone (SA) e non standalone (NSA); Time Division Duplexing (TDD), Frequency Division Duplexing (FDD) e Dynamic Spectrum Sharing (DSS) per le massime prestazioni e connettività mobile. Lo Snapdragon X51 consente connessioni 5G multi-gigabit per caricamenti e download quasi istantanei e supporta più frequenze per flessibilità e accessibilità. Con Qualcomm FastConnect 6200, Snapdragon 480 offre anche Wi-Fi 2x2 (doppie antenne Wi-Fi) con una serie di funzionalità Wi-Fi 6 chiave, come il suono 8x8 con MIMO multiutente, per miglioramenti significativi della portata e delle prestazioni, oltre a Bluetooth 5.1 e funzionalità audio wireless avanzate. Snapdragon 480 offre ulteriori tecnologie wireless all'avanguardia come il supporto per GPS a doppia frequenza e NavIC per un posizionamento preciso della posizione.

• Prestazioni e batteria: Snapdragon 480 consente agli utenti di smartphone di rimanere produttivi più a lungo e di ricaricarsi più velocemente. La piattaforma, basata su processo a 8 nm, presenta Qualcomm La CPU Kryo 460 fino a 2,0 GHz, la GPU Qualcomm Adreno 619 e il processore Qualcomm Hexagon 686 offrono un miglioramento delle prestazioni fino al 100% in CPU e GPU e un miglioramento delle prestazioni dell'IA fino al 70% rispetto alla generazione precedente. Snapdragon 480 supporta anche la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+, la prima di una serie 4.

• Fotocamera: cattura foto e video straordinari con QualcommSpectra 345 ISP, il primo triplo ISP di una serie 4. Cattura da tutte e tre le fotocamere contemporaneamente. Tripla 13MP l'acquisizione di foto può fornire un'immagine dalla fotocamera ultrawide, grandangolare e con teleobiettivo tutto in una volta o acquisire tre video a 720p contemporaneamente.

• Intrattenimento: Snapdragon 480 consente di aggiornare le esperienze di streaming e di gioco. Il supporto del display FHD + a 120 fps offre un'incredibile chiarezza dei contenuti e un rendering grafico rapido e fluido. La piattaforma offre intrattenimento completamente coinvolgente con audio QualcommaptX , esperienze di gioco ottimizzate su titoli popolari, streaming senza interruzioni per contenuti HD e tempi di caricamento delle applicazioni più rapidi.

“La tecnologia democratizzante è al centro di ciò che facciamo in HMD Global. La nostra stretta collaborazione con Qualcomm Technologies ci consente di offrire a tutti una tecnologia fantastica. Abbiamo introdotto il nostro primo smartphone 5G (il Nokia 8.3 5G) meno di un anno fa e la nuova piattaforma mobile Snapdragon 480 5G è un enorme passo avanti verso l'accesso 5G globale. Siamo entusiasti delle opportunità che porterà ai nostri utenti", ha affermato Adam Ferguson, responsabile globale del marketing del prodotto presso HMD Global, la casa dei telefoni Nokia. "Congratulazioni al team di Qualcomm Technologies: non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa possono fare chipset potenti, combinati con hardware di qualità e software sicuro!"

"Non vediamo l'ora di offrire funzionalità 5G avanzate al mercato di massa attraverso il prossimo dispositivo basato sulla nuova piattaforma mobile 5G Snapdragon 480 ", ha affermato Kinder Liu, chief operating officer, OnePlus." Siamo entusiasti di sfruttare la nuova piattaforma mobile 5G Snapdragon 480 per scalare l'accesso dei consumatori e l'utilizzo del 5G a livello globale ", afferma Brenda, product manager , OPPO.

"Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione per offrire ai consumatori una più ampia selezione di smartphone a prezzi accessibili con esperienze mobili migliorate "." Condividiamo l'impegno di Qualcomm Technologies per portare dispositivi mobili 5G accessibili a più persone in tutto il mondo", ha affermato Heliang Liu, Product Director, vivo. "Siamo entusiasti del fatto che con la nuova piattaforma mobile Snapdragon 480 5G sarà possibile offrire connettività 5G, funzionalità a basso consumo e nuove funzionalità di intrattenimento su dispositivi smartphone su larga scala".

I primi dispositivi commerciali alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 480 5G dovrebbero essere annunciati in all'inizio del 2021. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale a questa pagina.