Questo giovedì #GFN aggiunge il collegamento dell'account e il caricamento anticipato di Fortnite nell'aggiornamento 2.0.29, miglioramenti per Metro Exodus e molto altro in arrivo

Questo giovedì all’insegna di #GFN porta con sé grandi novità, tra cui nuove funzionalità in arrivo per i membri di GeForce NOW, il supporto per i nuovi aggiornamenti RTX in arrivo per Metro Exodus e l’annuncio di un nuovo DLC di Iron Harvest. Se interessati alle novità legate al lancio di Metro Exodus PC Enhanced Edition o del DLC di Iron Harvest, vorrete sapere che ogni aggiornamento sarà supportato da GeForce NOW.

Più difficile, più veloce, più forte e sicuramente migliore!

I membri potranno approfittare dei nuovi aggiornamenti del servizio, disponibili a partire da questa settimana, grazie al nuovo aggiornamento dell'app GeForce NOW 2.0.29. Queste nuove caratteristiche includono il collegamento dell'account per Epic Games Store e il caricamento anticipato della sessione. Stiamo testando entrambe le funzionalità con la build PC di Fortnite su GeForce NOW, che dovrebbe ridurre del 50% il tempo necessario ai membri per passare dall'app GeForce NOW al gioco.

L'aggiornamento dell'app migliora anche i risultati di ricerca in-app e porta l'overlay di gioco di GeForce NOW sul browser Chrome.

Questi aggiornamenti riflettono il nostro impegno nel rendere GeForce NOW la migliore esperienza di cloud gaming.

Rolling in the Deep – con Silver!

Questa settimana abbiamo anche parlato con i nostri amici di Deep Silver riguardo agli annunci sui prossimi aggiornamenti per Iron Harvest di KING Art Games e Metro Exodus PC Enhanced Edition di 4A Games, che saranno entrambi supportati da GeForce NOW a partire dal lancio. In aggiunta alle novità di questo giovedì #GFN, condividiamo con voi un esclusivo Q&A degli sviluppatori sui nuovi aggiornamenti legati a questi titoli.

Elenco dei giochi di questo giovedì all’insegna di #GFN

Non dimentichiamoci che il giovedì #GFN arriva portando con sé sempre più giochi. Tra i nuovi arrivi nella libreria di GeForce NOW, questa settimana troviamo: