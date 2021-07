Questo giovedì GFN dà il benvenuto a Orcs Must Die! 3, e 10 nuovi giochi in arrivo

Questo giovedì #GFN porta con sè orde di divertimento - e un’infinità di orchi. Orcs Must Die! 3, l'ultimo titolo della serie di Robot Entertainment, ricca di azione e dinamicità, si unisce alla libreria di GeForce NOW al momento del lancio questa settimana, venerdì 23 luglio.

In totale sono 11 i giochi che si uniscono al servizio questa settimana, con quattro lanci istantanei:

Cris Tales (lancio su Steam e su Epic Games Store, 20 luglio)

Death's Door (lancio su Steam, 20 luglio)

Warhammer 40,000: Battlesector (lancio su Steam ed Epic Games Store, 22 luglio)

Orcs Must Die! 3 (lancio su Steam, 23 luglio)

Gioca con i tuoi titoli preferiti, ma a modo tuo

Giocare su GeForce NOW significa avere accesso immediato a più di 1.000 giochi per PC in streaming dal cloud. Che si tratti di un PC a bassa potenza, Mac, Chromebooks, SHIELD TV o dispositivi mobili Android e iOS, i dispositivi supportati da GeForce NOW vi garantiscono un’esperienza incredibile grazie ai livelli di prestazioni GeForce.

Partite dal Caos

Orcs Must Die! 3 (Steam) coinvolge i giocatori in una nuova ed emozionante storia ambientata 20 anni dopo rispetto al gioco precedente e presenta nuovi e affascinanti personaggi. I giocatori dovranno tagliare, bruciare, lanciare, scuotere, macinare e impegnarsi attraverso tutti gli strumenti che hanno a disposizione per tenere a bada orde massicce di orchi nel campo di battaglia, al fine di garantire che le mura del castello rimangano sicure ed assicurarsi la vittoria. Combattete insieme ad un amico o uccidete i vostri nemici da soli, combatterete contro enormi eserciti di orchi con armi e trappole che potrete scegliere. Partecipate alle sfide settimanali per vedere quanto tempo riuscite a resistere in modalità Endless per assicurarvi che il vostro nome sia in classifica. Poi dovrete sopravvivere alla modalità Scramble e affrontare orchi – in continua evoluzione, con sinistre sorprese. Infine, farete un ulteriore avanzamento quando il caos si sposterà nei cieli e dovrete battervi contro gli orchi volanti.

Ora che Orcs Must Die! 3 è uscito su Steam e si è unito alla libreria di GeForce NOW, moltissimi giocatori potranno provare quel brivido dettato dalle lotte contro orde di orchi - a prescindere dalla potenza del dispositivo.

È Tempo di intenso Gaming!

Tra le nuove aggiunte di questa settimana che si uniscono alla libreria GeForce NOW – che conta ora più di 1.000 giochi – vi è l'oscuro gioco di ruolo fiabesco, Cris Tales (Steam e Epic Games Store), il gioco di strategia, Warhammer 40.000: Battlesector (Steam e Epic Games Store), l’oscuro gioco indie, Death's Door (Steam), il gioco d'azione MMO di combattimento aereo, World of Warplanes (Steam) e il gioco pieno di azione che vi travolgerà grazie alla sua nuova trama emozionante, Alan Wake's American Nightmare (Epic Games Store).

Di seguito la lista completa dei giochi in uscita questa settimana: