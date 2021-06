Questo giovedì su #GFN arrivano The Guardians, Humankind, un nuovo aggiornamento del servizio e 10 nuovi giochi!

Questo giovedì all’insegna di #GFN sarà ricco di novità provenienti dall'E3. Quello di oggi, è un momento di festa caratterizzato dall’annuncio di Marvel's Guardians of the Galaxy, che arriverà su GeForce NOW al momento del lancio, e dall’annuncio di Humankind, che sarà disponibile per lo streaming su GeForce NOW durante la Closed Beta di questa settimana.

Inoltre, gli utenti posso già usufruire di un nuovissimo aggiornamento: 10 giochi si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana, tra cui i seguenti titoli disponibili a partire dal lancio, Overcooked! 2 su Epic Games Store - uno dei giochi gratuiti della settimana (17- 24 giugno) - The Universim, Roguebook insieme a tanti altri titoli.

Ce l’hai in pugno, forse!

Le principali novità legate ai giochi annunciati durante l'E3 comprendevano Marvel's Guardians of the Galaxy di Square Enix che uscirà su Steam il 26 ottobre – e in streaming su GeForce NOW. Con gli imprevedibili Guardiani al proprio fianco, i membri si potranno sbizzarrire tra situazioni imprevedibili, impersonando gli originali e iconici personaggi Marvel coinvolti in una lotta per il destino dell'universo.

Quanta strada farai con Humankind?

Un’altra emozionante notizia già annunciata all'E3 è la Closed Beta per il capolavoro di SEGA e Amplitude Studios, Humankind. Nonostante il gioco storico di strategia a turni sarà disponibile su Steam e sull'Epic Games Store a partire dal 17 agosto, i giocatori della Closed Beta avranno il privilegio di fare la storia scegliendo tra 60 culture e guidando la civiltà dall'età antica a quella moderna. I membri di GeForce NOW che hanno preordinato Humankind e hanno ottenuto l'accesso alla Closed Beta potranno giocarci in streaming da questo giovedì GFN (17 giugno) fino al 21 giugno.

Assaporare la Priority

Come offerta speciale in occasione dell'E3, i nuovi membri di GeForce NOW – iscritti alla versione gratuita del servizio, hanno potuto godersi tre giorni di accesso prioritario al servizio. Nonostante questa offerta sia terminata, i membri potranno riscattarla e godere dei vantaggi prioritari che migliorano l'esperienza di gioco su GeForce NOW fino al 30 giugno - tra cui l'accesso front-of-line ai server di gioco, estese sessioni di gioco e RTX ON per una bellissima grafica grazie al ray tracing.

Trasmettere gli aggiornamenti dal cloud.

GeForce NOW sta per rilasciare dei nuovi aggiornamenti, tra cui nuove statistiche in-stream disponibili nell'overlay e nei menu, miglioramenti della qualità del servizio per ottimizzare la latenza nei giochi che supportano l’Adaptive Vsync, modifiche fit-and-finish per migliorare l'uso e la fluidità del caricamento e un editor nativo del metodo di input della tastiera.

In arrivo nel cloud questa settimana

Insieme a questi aggiornamenti, questo giovedì GFN annuncia nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW. I titoli che i membri troveranno questa settimana su GeForce NOW sono i seguenti: