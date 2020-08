RAILWAY EMPIRE - COMPLETE COLLECTION è ora disponibile

Il Publisher Kalypso Media e lo sviluppatore interno Gaming Minds Studios hanno annunciato oggi che Railway Empire - Complete Collection è ora disponibile per l'acquisto su PC Windows e Linux, PlayStation 4 e Xbox One.



Dal debutto della serie all'inizio del 2018, Railway Empire ha catturato oltre 100 anni di rivoluzione del vapore e ha offerto ai giocatori carrozze cariche di contenuti, tra cui 13 aggiornamenti gratuiti, 8 DLC estesi che coprono località iconiche come le Montagne Rocciose, la Svezia e il Messico, e 83 locomotive storicamente autentiche. Railway Empire - Complete Collection include oltre due anni di sviluppo e dedizione, offrendo la più completa esperienza di railway tycoonattualmente disponibile su PC e console.



Segui lo sviluppo di Railway Empire dal lancio iniziale fino ad oggi sulla timeline della community di Steam.

Informazioni:

Durante la rivoluzione industriale, la rivoluzione della locomotiva a vapore sta conquistando i continenti del mondo conosciuto, con questi grandi "cavalli di ferro" che danno il via a una feroce corsa per la supremazia su rotaie. Railway Empire - Complete Collection contiene il gioco originale più tutti gli 8 DLC: Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.



Caratteristiche:

• Costruisci ed espandi una vasta rete ferroviaria per collegare le stazioni e trasformare le località remote in metropoli urbane in forte espansione.

• Immergiti nei panni dell'ambizioso leader di una compagnia ferroviaria e traccia i binari attraverso 100 anni di storia e diversi paesi, fondando alla fine un impero ferroviario.

• Contiene tutti gli aggiornamenti dei contenuti e DLC disponibili: Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.

• Sistema meteo avanzato e modalità notturna

• Include tutte le colonne sonore regionali, edifici e personaggi unici della città

• Metti alla prova le tue abilità in 15 scenari unici e 4 mappe sfida, o sperimenta il vero spirito pioneristico e le modalità Free e Sandbox

• Approfitta dei punti di forza e di debolezza di oltre 80 locomotive storicamente accurate e assegnale ai tuoi percorsi ferroviari