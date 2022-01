Rainbow Six Extraction al debutto, ora disponibile su GeForce NOW

Questo GFN Thursday si apre con l’annuncio dell’arrivo di Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, rilasciato oggi e immediatamente disponibile per lo streaming su GeForce NOW. Grazie alla magia del DLSS, il gioco supporta frame rate più elevati con immagini belle e nitide.

Gli utenti GeForce NOW potranno unirsi ai milioni di giocatori nell'universo di Rainbow Six. Lanciati in un’avventura da solo o combatti con la tua squadra nell’attesissimo titolo sparatutto strategico e cooperativo di Rainbow Six.

Insieme a Tom Clancy's Rainbow Six Extraction ci sono altri tre nuovi giochi in arrivo nella libreria di GeForce NOW questa settimana:

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nuova release su Ubisoft Connect)

Blacksmith Legends (Steam)

Fly Corp (Steam)

Garfield Kart - Furious Racing (Steam)

