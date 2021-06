Rainbow Six Extraction sarà presentato durante gli Ubisoft Forward

Ubisoft annuncia che il nuovo capitolo del franchise Rainbow Six, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, in origine conosciuto come Rainbow Six Quarantine, verrà rivelato il 12 giugno alle 21:00 durante gli Ubisoft Forward.

Dai un’occhiata al teaser:

Per scoprire di più su Rainbow Six Extraction, guarda qui il messaggio del team di sviluppo: