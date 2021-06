Rainbow Six Siege ottiene oggi il DLSS ed il Ray Tracing, DLSS in arrivo per DOOM Eternal ed altre novità da Nvidia all'E3 2021

La fiera di videogiochi E3 è tornata e porta con sé delle entusiasmanti novità legate ai giochi RTX. Oggi Rainbow Six Siege ottiene il DLSS di NVIDIA! Inoltre, il ray tracing e il DLSS arriveranno in una patch per DOOM Eternal il 29 giugno insieme a molte altre novità.

I giocatori GeForce appassionati di Rainbow Six Siege ottengono oggi un aggiornamento delle prestazioni grazie al DLSS!

Rainbow Six Siege ha aggiunto oggi il supporto per il DLSS di NVIDIA, disponibile tramite una patch di gioco. Il DLSS di NVIDIA è supportato nella versione Vulkan del gioco e aumenta le prestazioni fino al 50% in 4K, permettendo a tutte le GPU GeForce RTX di giocare a 100+ FPS in 4K.

"In Rainbow Six Siege, le reazioni dettate da una frazione di secondo possono davvero fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il DLSS di NVIDIA garantisce il massimo delle prestazioni e della qualità dell'immagine per una vittoria sempre pronta nel mirino delle vostre armi". - Anthony De Rochefort, programmatore 3D, Ubisoft

Grazie a NVIDIA Reflex e all'aggiunta del DLSS, i giocatori GeForce godranno della migliore esperienza di gioco su PC con Rainbow Six Siege - uno dei titoli attualmente preferiti e maggiormente giocati. Il videogioco sparatutto in prima persona tattico super-popolare è un altro titolo tripla A che si sta avvalendo della tecnologia NVIDIA per arrivare al livello successivo.

I giocatori GeForce amanti di DOOM Eternal ottengono un’ottimizzazione della qualità dell'immagine con il Ray Tracing e un miglioramento delle prestazioni grazie al DLSS a partire dal 29 giugno

DOOM Eternal sta per ricevere un aggiornamento che comprende l’implementazione del DLSS e di riflessi ray tracing, a partire dal 29 giugno.

DOOM è un franchise videoludico storico, e DOOM Eternal è stato lanciato l'anno scorso con il pieno consenso della critica e l'adorazione dei fan. Alimentato da idTech, il motore di gioco incredibilmente veloce di id, DOOM Eternal ha deciso di migliorare la grafica aggiungendo i riflessi in ray-tracing e il miglioramento delle prestazioni grazie al DLSS di NVIDIA.

Un altro titolo sceglie le tecnologie NVIDIA e sancisce il grande successo del DLSS e del ray-tracing. DOOM è un enorme franchise videoludico e DOOM Eternal è un altro gioco tripla A che si è rivolto alle tecnologie di gioco NVIDIA per portare le prestazioni e la qualità dell'immagine a nuovi livelli.

Altre novità del gaming

Nuovo trailer di Icarus con RTX, recentemente annunciato al Computex.

NARAKA: BLADEPOINT, che include il DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex, ha annunciato la data del lancio, programmato per il 12 agosto 2021.

I titoli con il DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex Call of Duty: Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War new Season 4 sono in arrivo il 17 giugno.

È stato un anno davvero eccezionale per l'E3, con l'annuncio di Battlefield 2042, l'annuncio del nuovo gioco Marvel's Guardians of the Galaxy insieme a tanti altri titoli. Quest’estate, caratterizzata da tante novità legate ai giochi per PC, sta appena iniziando a prendere forma!