Rakuten Kobo svela Kobo Nia, un eReader entry-level leggero ed elegante

La famiglia di eReader di Rakuten Kobo da il benvenuto all'ultimo arrivato, Kobo Nia. Il dispositivo compatto e conveniente facile da usare e ricco di funzioni che solo un eReader Kobo può offrire.

Per Kobo Nia, gli esperti product designers e gli sviluppatori di software di Kobo hanno rinnovato il concetto di dispositivo eReading entry point, includendo caratteristiche che normalmente contraddistinguono dispositivi di fascia alta, ma ad un prezzo conveniente. Il nuovo device è dotato di tecnologia ComfortLight per una migliore lettura notturna, uno schermo da 6" Carta E Ink antiriflesso e 8 GB di memoria; Kobo Nia presenta un look giovanile che incarna il piacere della lettura digitale. Il nuovo dispositivo è disponibile nel classico colore nero, con tre varianti di SleepCover: Nero, Acqua e Limone.

"Per ogni nuovo dispositivo che progettiamo, l'obiettivo è semplice: migliorare l’esperienza di lettura delle persone. Come pionieri nell’ambito della lettura digitale da oltre un decennio, a ogni passo del nostro cammino abbiamo spinto più in là i confini di ciò che è possibile ottenere da un eReader” ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO, Rakuten Kobo. "Con Kobo Nia, abbiamo ripensato a come potrebbe essere la nostra esperienza di eReading entry-level e non potrei essere più orgoglioso del risultato". Negli ultimi mesi, gli eBook sono diventati sempre più popolari, con una sorprendente ondata di nuovi utenti e un aumento globale del tempo dedicato alla lettura - e questo nuovo eReader è l'ideale sia per coloro i quali provano per la prima volta l’esperienza di lettura digitale sia per chi sostituisce un eReader che ha da anni".

Kobo Nia, in grado di contenere fino a 6.000 libri e con un peso di soli 172 grammi, sarà venduto al prezzo di 99,99 euro su https://www.kobo.com/it/it e presso i rivenditori selezionati. I pre-ordini saranno disponibili a partire dal 15 luglio e il dispositivo sarà acquistabile nei negozi e online a partire dal 21 luglio in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Francia, Giappone, Spagna, Portogallo, Australia, Nuova Zelanda, Turchia, Belgio, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Hong Kong e Taiwan.

Crescita della lettura digitale

Negli ultimi mesi, con i paesi di tutto il mondo che attraversavano differenti stadi di lockdown a causa del COVID-19, Kobo ha registrato una crescita senza precedenti nella quantità di tempo che i nostri lettori in tutto il mondo stanno spendendo in compagnia dei libri.

"Le persone, in questo periodo d’incertezza, hanno scoperto la lettura digitale come fonte di intrattenimento e comfort, abbiamo infatti visto una crescita record nella quantità di tempo che le persone dedicano alla lettura in tutto il mondo", ha aggiunto Tamblyn. "Da marzo a luglio, abbiamo notato a livello globale un aumento del 93% del tempo dedicato alla lettura rispetto all'anno precedente. Abbiamo anche registrato un gran numero di nuovi lettori che hanno avuto la possibilità di sperimentare i benefici e la versatilità del digitale e si sono innamorati della lettura digitale con noi per la prima volta. Questo è uno dei motivi per cui siamo così entusiasti di presentare Kobo Nia come il nostro nuovo dispositivo entry-level, una grande opportunità per i lettori digitali alle prime armi".

Scopriamo Kobo Nia

L'introduzione perfetta all'eReading

Progettato nel segno dell'amore per la lettura, Kobo Nia è un modo accessibile per entrare nel mondo della lettura digitale senza compromessi in termini di funzionalità e qualità. Il device ha un touchscreen da 6" Carta E Ink antiriflesso e ha una risoluzione di 1024 x 758 212 ppi, Kobo Nia offre un'esperienza di lettura ad alta definizione e a basso costo. Il dispositivo compatto è caratterizzato da un design elegante e moderno, misura 112,4 mm x 159,3 mm, e un bordo di 9,2 mm di spessore. Con i suoi 172 grammi, Kobo Nia è uno dei nostri dispositivi più leggeri, ideale per portarselo con sé in qualsiasi avventura per ore di comoda lettura. Con una batteria da 1.000 mAh, potrai leggere i tuoi libri per settimane con una sola carica.

I vantaggi del ComfortLight

Kobo Nia è dotato della nostra tecnologia ComfortLight integrata, in modo da poter regolare facilmente la luminosità dello schermo per adattarsi perfettamente a qualsiasi situazione di lettura. I lettori possono godersi i loro libri dal giorno alla notte con facilità, e scegliere la propria impostazione della luce in base alle preferenze personali.

Non perdere mai il segno, non importa da quale dispositivo leggi

Passare da un dispositivo all'altro senza stress. Puoi ampliare la tua esperienza di lettura con l’applicazione Kobo gratuita per smartphone o tablet, così da poter avere la tua libreria sempre con te, anche quando il tuo eReader non è a portata di mano. Ricordiamo qual è l'ultima pagina che hai letto, in modo che tu non perda mai il segno, indipendentemente dal dispositivo da cui scegli di recuperare il punto dove avevi interrotto le tue letture preferite.