Razer annuncia Acari, nuovo mousepad a bassissimo attrito

Razer annuncia Acari, il tappetino per mouse a bassissimo attrito, pensato per garantire il massimo di scorrevolezza e velocità in un'ampia superficie di 420x320mm – che consente tempi di reazione ultraveloci e una precisione assoluta a livello di pixel.

Con un'esclusiva superficie rigida in nano-sfere attivate dai raggi ultravioletti, Acari garantisce un preciso tracciamento dei pixel con eccellenti coefficienti di attrito statico e dinamico.

Per offrire un tracking accurato del mouse e garantire scorrimenti costanti e senza trascinamento, Razer Acari è dotato di una superficie oleorepellente sopra lo strato di nano-sfere per ridurre l'accumulo di agenti leganti come oli naturali della pelle e polvere. Il corpo centrale in policarbonato presenta un supporto in gomma testurizzata, per creare una superficie liscia e scorrevole dotata di una base antiscivolo, con uno spessore di soli 1,95 mm.

Solo i più "scorrevol"i sopravvivono. Razer Acari offre una superficie rigida a bassissimo attrito che soddisfa ogni esigenza di velocità, con un'ampia superficie per una completa libertà di movimento e un accurato tracciamento del mouse.

Disponibilità:

Razer Acari è già disponibile su Razer.com e retailer autorizzati al prezzo di 69,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.