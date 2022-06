Razer annuncia il lancio del controller Kishi V2 per Android, versione iPhone entro fine anno

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il lancio di Razer Kishi V2 per Android, con una versione per iPhone confermata per la fine dell’anno. Questo annuncio dà il via alla nuova generazione dell’innovativo e apprezzato controller per il gaming su mobile, che porta controllo e giocabilità in stile console sullo smartphone.

Con la crescita esplosiva del gioco basato su cloud e del casting su piattaforme mobile, il futuro del gaming su smartphone è più luminoso che mai e Razer intende fornire ai gamer la soluzione più semplice per giocare a qualsiasi gioco con un controllo totale e senza compromessi.

AGGIORNAMENTI PREMIUM

I nuovi aggiornamenti apportati da Razer al Kishi V2 sfruttano gli oltre 16 anni di esperienza dell’azienda nel settore del gaming su PC e console. Ispirato ai famosi controller Wolverine V2, il Kishi V2 presenta gli stessi input di alta qualità con i nuovi controlli tattili tramite microswitch che apportano miglioramenti all’hardware pensato per il gaming su smartphone. Il nuovo pulsante Share consente di acquisire rapidamente la foto perfetta o di registrare videoclip da condividere con follower e amici. Il Kishi V2 introduce anche due pulsanti multifunzione e la possibilità di lanciare la nuovissima app Razer Nexus con la semplice pressione di un pulsante. Questi miglioramenti assicurano che il device sia ottimizzato per ottenere le massime prestazioni mentre si gioca agli ultimi titoli AAA in streaming o per dispositivi mobile.

“Razer Kishi ha introdotto un nuovo concetto di controllo di livello console per il mercato del mobile gaming, e siamo entusiasti che Kishi V2 stia portando avanti questa esperienza a 360°”, dichiara Richard Hashim, Head of Mobile & Console Division di Razer. “Grazie alla tecnologia all’avanguardia che abbiamo integrato nel Kishi V2, i gamer possono ora godersi lo stesso ‘look and feel’ dei loro giochi preferiti per console e PC ovunque vadano, senza perdere un colpo”.

Il design del Kishi V2 è stato ripensato con un ponte semplificato che offre una sensazione di stabilità e compatibilità universale con gli smartphone. Per favorire l’ergonomia, integra una presa confortevole in un fattore di forma altamente portatile. Queste innovazioni nel design offrono maggiore accessibilità e una migliore esperienza d’uso a tutti i gamer su mobile. Kishi V2 è stato inoltre progettato per garantire la massima compatibilità e funzionerà con i telefoni Samsung e Google Pixel già lanciati e futuri che arriveranno sul mercato quest’anno.

“Avendo creato contenuti per giochi su smartphone per quasi un decennio, posso affermare con sicurezza che il Kishi V2 è il miglior controller mobile che abbia mai usato”, afferma Patrick “Chief Pat” Carney, CEO e fondatore di Tribe Gaming. Supportando lo stesso gameplay a bassa latenza del suo predecessore, Kishi V2 offre un controllo per il gioco nativo e su cloud tramite una connessione USB-C e porte di ricarica pass-through che consentono di ricaricare il dispositivo senza interrompere il gameplay.

RAZER NEXUS APP (DOWNLOAD GRATUITO)

Grazie alla nuovissima App Razer Nexus completamente integrata, Kishi V2 è realizzato per garantire la massima versatilità e personalizzazione. Premendo un pulsante, Razer Nexus si avvia immediatamente, fornendo un rapido accesso ai giochi installati, alle funzionalità di streaming immediato su YouTube o Facebook, alla scoperta dei giochi compatibili e alle impostazioni del controller.

La nuova generazione di questo controller per mobile ricco di funzionalità e l’app di accompagnamento Razer Nexus sono ora disponibili per Android.

PREZZO E DISPONIBILITÀ