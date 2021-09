Razer annuncia il nuovo controller Wolverine V2 Chroma

Razer annuncia il lancio del suo controller più avanzato di sempre, il Wolverine V2 Chroma. Compatibile con Xbox Series X|S e Xbox One, nonché PC, fa propri decenni di eccellenza nel gaming competitivo e nella ricerca e sviluppo di Razer. Le funzionalità principali includono:

Pulsanti azione Razer Mecha-Tactile e croce direzionale per tempi di attuazione e risposta ultra-rapidi

6 pulsanti multi-funzione aggiuntivi (2 bumper dorsali più 4 grilletti extra)

Thumbstick Cap intercambiabili

Hair Trigger Mode con Trigger Stop-Switch

Nuovo design a forma di L e fulcro con Full-Coverage Wraparound Grip

Integrazione Razer Chroma RGB

Il controller professionale Wolverine V2 Chroma è la pietra angolare della nuova campagna 'Connect. Compete. Conquer.' di Razer incentrata nel mostrare i vantaggi competitivi che si ottengono giocando con la famiglia di prodotti per console dell'azienda.

Il nuovo Razer Wolverine V2 Chroma è il controller definitivo per i gamer su Xbox e PC, che assicura tra i tempi di attuazione e risposta più veloci di qualsiasi controller sul mercato, grazie a una combinazione di tecnologia di switch Mecha-Tactile ultra-reattiva proprietaria e una connessione cablata stabile, ottimizzata per il gaming competitivo. Questo controller è un "must-have" per qualsiasi appassionato che intende migliorare il proprio talento.

Prezzo e disponibilità:

Il nuovo controller Wolverine V2 Chroma è già disponibile tramite Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di €159.99. Per maggior informazioni su Wolverine V2 Chroma, visita il sito ufficiale a questa pagina.