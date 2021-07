Razer annuncia le cuffie wireless gaming e mobile multipiattaforma Barracuda X

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia le cuffie wireless gaming e mobile multipiattaforma Barracuda X, pensate per giocare su più dispositivi a casa o all’aperto. Capaci di offrire versatilità e libertà con un comfort duraturo, driver potenti e un microfono dall’audio cristallino, le Barracuda X sono cuffie wireless 4-in-1 multiuso compatibili con PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi Android.

Molte cuffie wireless moderne sono progettate per l’uso a casa o in viaggio, e passare da un dispositivo all’altro può essere un processo che richiede molto tempo, specie quando l’unpairing e il pairing Bluetooth porta a problemi di connessione.

Le Barracuda X sono state progettate mettendo al primo posto facilità d’uso e versatilità, che si riflettono nell’affidabile connessione wireless a bassissima latenza combinata a un design confortevole, elegante ed ergonomico, potenti driver Razer TriForce e un microfono removibile Razer HyperClear Cardioid, che le rendono la soluzione all-in-one perfetta per il gioco multipiattaforma.

“Molte cuffie commercializzate sul mercato per l’uso multipiattaforma possono raggiungere questo obiettivo solo utilizzando una connessione cablata”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Le Razer Barracuda X combinano funzionalità gaming ad alte prestazioni e vera connettività wireless 4-in-1 con il design e la facilità d’uso delle cuffie lifestyle. Il risultato è un unico device multiuso, ideale per giocare tutto il giorno indipendentemente da quale piattaforma si sta utilizzando o dove ci si trova”.

Un design per dominarli tutti

Le Barracuda X sono state sviluppate da zero come versatili cuffie multipiattaforma con una forte attenzione allo stile e al comfort. Il team di ingegneri di Razer ha usato la sua vasta esperienza per integrare le tecnologie audio leader del settore dell’azienda in comode cuffie gaming wireless, adatte tanto all’uso interno quanto a quello esterno.

Per questo le Barracuda X sono frutto di un lungo processo di progettazione, che ha puntato a vestibilità, comfort e semplicità, con il risultato di un design dalla superficie concava, ingombro ridotto, linee pulite e una fusione armoniosa tra archetto e padiglione auricolare che dà vita a un look elegante e raffinato. I padiglioni a basso profilo sono angolati per adattarsi ad ogni forma di orecchio e possono essere regolati e ruotati per una vestibilità personalizzata. Con morbidi cuscinetti in memory foam e un archetto spesso, morbido e leggero per una vestibilità senza pressione, le Barracuda X pesano solo 250 g, perfette per un comfort che dura tutto il giorno.

Plug and play senza sforzo

Le Barracuda X vengono fornite con tutti gli accessori necessari per la esperienza multi-device out-of-the-box definitiva. Il cuore della capacità multipiattaforma delle Barracuda X è il Razer HyperSpeed Wireless USB-C Dongle, grazie al quale possono essere collegate senza problemi a PC, PlayStation, Nintendo Switch o dispositivi Android in modalità plug and play, evitando qualsiasi processo di accoppiamento o download di software e driver.

Per le situazioni in cui non è disponibile una connessione USB-C, le Barracuda X vengono fornite con un cavo adattatore da USB-C a USB-A, ideale per l’uso su PC o su Nintendo Switch, e per un’ulteriore compatibilità, è disponibile anche un jack a 4 poli da 3,5 mm nel momento in cui fosse necessaria una connessione analogica. Le Barracuda X vengono anche fornite con un cavo di ricarica da USB-C a USB-A, per una durata della batteria fino a 20 ore di utilizzo continuo.

Perfezionate per la massima fedeltà

Le Barracuda X integrano la più recente tecnologia audio di Razer. Utilizzando i driver Razer TriForce da 40mm, forniscono prestazioni di fascia alta per un audio cristallino e chiaro, con frequenze alte, medie e basse sintonizzate individualmente per alti più chiari, una gamma media ricca e bassi potenti, offrendo un’esperienza coinvolgente.

Dotate di un microfono removibile Razer HyperClear Cardioid Mic, le Razer Barracuda X assicurano comunicazioni vocali ultra chiare, indipendentemente dalla piattaforma di gioco. Il microfono sulle Barracuda X offre un migliore isolamento della voce escludendo più rumore ambientale dal retro e dai lati, una sensibilità incrementata per una maggiore risposta a bassa frequenza e un alloggiamento ottimizzato per una chiarezza superiore e un accurato pick-up della voce.

Le cuffie wireless gaming Barracuda X sono le uniche per giocare a tutto su tutto, con versatilità, un design leggero e una semplice connessione wireless plug-and-play per un uso 4-in-1 senza soluzione di continuità su PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi Android.

Per maggiori informazioni, visita: https://www2.razer.com/it-it/gaming-audio/razer-barracuda-x

PREZZO & DISPONIBILITÀ

Le cuffie wireless gaming Barracuda X sono disponibili su Razer.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di €99,99, a partire da oggi.