Razer annuncia le nuove periferiche della serie Pro dedicate all'home office ed affini

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming (Hong Kong Stock Code: 1337), presenta oggi tre nuovi innesti nella sua linea Productivity con il mouse wireless Pro Click Mini, la tastiera wireless Pro Type Ultra (solo layout US) e il tappetino Pro Glide XXL. La nuova gamma Pro offre connettività wireless multi-dispositivo, maggiore durata della batteria e un profilo sonoro più silenzioso. Grazie all’esperienza di Razer nella produzione di hardware ad alte prestazioni, durevole ed ergonomico, la nuova gamma Pro offre le periferiche ideali per l’home office e gli odierni ambienti di lavoro flessibili.

Poiché le persone continuano a lavorare da casa, tastiere e mouse di alta qualità sono diventati più importanti per aumentare la produttività e garantire un flusso di lavoro più fluido e veloce. La nuova gamma Pro di Razer è dotata delle più recenti tecnologie hardware e software, perfezionate dagli anni di esperienza di Razer nella progettazione di dispositivi gaming di livello professionale.

Combinando un design ergonomico leader del settore con uno stile moderno ed elegante e tecnologie gaming ad alte prestazioni, la gamma Pro offre il comfort, la durata della batteria e la precisione per consentire il massimo della produttività sul lavoro.

“Lo spazio di lavoro odierno può essere ovunque – in ufficio, a casa sul tavolo da pranzo, sul treno o in volo”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Indipendentemente da dove siamo, la gamma Pro di Razer ha caratteristiche che migliorano la produttività in ogni situazione, dagli switch silenziosi del mouse fino ai keycap morbidi al tocco che assicurano un comfort giornaliero, permettendoci di lavorare efficacemente sempre e dovunque”.

Razer Pro Click Mini

Con un fattore forma elegante e compatto, il Pro Click Mini è stato progettato per adattarsi facilmente a qualsiasi borsa, valigetta o zaino, per l’uso in movimento, ma è altrettanto adatto per l’utilizzo quotidiano su desktop e workstation. Con switch tattili silenziosi, garantiti fino a un massimo di 15 milioni di clic, il Pro Click Mini offre la massima produttività con il minimo rumore per un’esperienza senza distrazioni in ufficio, al bar, in treno o a casa.

Collegabile a un massimo di 3 dispositivi via Bluetooth e a un quarto con il dongle a 2,4 GHz, il Pro Click Mini può essere utilizzato per controllare più device senza la necessità di accoppiarlo e disaccoppiarlo ogni volta. Utilizzando la tecnologia Razer HyperSpeed tramite il dongle da 2,4 GHz in dotazione, il Pro Click Mini offre una connessione wireless veloce, affidabile e senza lag a PC desktop o laptop.

L’anima del Pro Click Mini è il sensore ottico Razer 5G Advanced, che assicura una precisione incredibile, migliorando l’efficienza nei compiti che richiedono il massimo controllo. La nuova rotellina Razer HyperScroll può passare tra le modalità di scorrimento Free-Spin e Tactile per una navigazione facile e veloce di documenti e pagine web di grandi dimensioni, mentre la funzione tilt-clic a 4 direzioni permette un facile scorrimento e movimento orizzontale. Con altri 7 pulsanti completamente programmabili, il Pro Click Mini è un mouse versatile e capace, perfetto per le esigenze del moderno lavoro d’ufficio.

Per maggiori informazioni su Razer Pro Click Mini, visitare qui

Razer Pro Type Ultra (Solo Layout USA)

Affinata e migliorata grazie al feedback della community, la Razer Pro Type Ultra è la prossima generazione di tastiere della serie Pro di Razer, portando un’esperienza di digitazione più silenziosa ed elegante sul lavoro. Con switch meccanici silenziosi, che garantiscono fino a 80 milioni di attivazioni, i keycap sono dotati di un rivestimento morbido al tocco consentendo una digitazione comoda per tutto il giorno. Un poggiapolsi in similpelle fornisce un ulteriore supporto e allevia il potenziale affaticamento del polso durante la giornata.

Con il supporto per Bluetooth e Razer HyperSpeed Wireless, la Pro Type Ultra può essere collegata a 4 dispositivi simultaneamente, con la pressione di un solo pulsante per passare facilmente da un dispositivo all’altro. Con oltre 200 ore di durata della batteria e la ricarica con cavo quando in uso, la Pro Type Ultra è la tastiera definitiva per la produttività nell’ufficio moderno.

Sia la Pro Type Ultra che il Pro Click Mini sono forniti con il Razer Productivity Dongle, che consente agli utenti di collegare entrambi i dispositivi a un unico dongle, liberando una porta USB essenziale ma mantenendo la connessione veloce e priva di lag Razer HyperSpeed Wireless.

Razer Pro Glide XXL

A completamento della nuova linea di periferiche per la produttività di Razer, il Pro Glide XXL è un tappetino per mouse morbido per tutta la larghezza della scrivania ed è il compagno ideale del mouse Pro Click. Con una superficie testurizzata a micro-tessitura per un tracciamento del mouse altamente accurato, legata a una base in gomma ad alta densità, il Pro Glide XXL fornisce una superficie ammortizzata per tutta la larghezza della scrivania, per aumentare il comfort e ridurre al minimo la fatica. Il Pro Glide XXL è la superficie di complemento perfetta per il Pro Click Mini e la Pro Type Ultra, dando un aspetto definito e professionale allo spazio di lavoro con un maggiore controllo e comfort del mouse.

Per maggiori informazioni su Razer Pro Glide XXL, visitare qui

PREZZO E DISPONIBILITà