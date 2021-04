Razer annuncia Orochi V2, un mouse gaming wireless compatto e ultraleggero

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming (Hong Kong Stock Code: 1337), annuncia Orochi V2, un mouse gaming wireless compatto e ultraleggero in grado di offrire oltre 900 ore di utilizzo da una singola batteria AA. Dotato della tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a bassissima latenza e dei Razer Mechanical Mouse Switch di seconda generazione, Orochi V2 combina prestazioni e comfort in un design compatto, ideale per i gamer su notebook.

Per questi ultimi, il trasporto di periferiche e accessori gaming ad alte prestazioni può essere problematico, avendo a disposizione uno spazio limitato. Orochi V2 è stato pensato per offrire un mouse ad alte prestazioni talmente piccolo da stare in tasca. Il supporto multi-dispositivo Razer HyperSpeed permette di collegare il Razer Orochi V2 e la tastiera wireless a un singolo dongle USB, consentendo di utilizzare la seconda porta USB per altri scopi.

Design universale ultraleggero per tutti gli stili di presa

Con un peso inferiore a 60 grammi (batterie escluse), il mouse ultra-leggero Orochi V2 è stato creato dagli esperti di Razer - e perfezionato grazie al feedback degli appassionati - con un design simmetrico, perfetto per stili di presa differenti.

Le linee affusolate dell’Orochi V2 forniscono una presa solida per colpi rapidi e controllati, mentre un arco posteriore rialzato assicura una impugnatura sicura col palmo per un minore affaticamento nelle sessioni più lunghe. Sormontato da una scanalatura per una presa più stabile del pollice e pulsanti laterali ottimizzati per essere accessibili facilmente, Orochi V2 consente di essere focalizzati sia sul lavoro che durante il gioco.

“I gamer non dovrebbero scendere a compromessi sulle prestazioni in nome della portabilità”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Peripherals di Razer. “Orochi V2 utilizza componenti gaming all’avanguardia, combinate con caratteristiche uniche di design, che lo rendono il mouse da gioco portatile ideale”.

Prestazioni che durano

Richiedendo solo una singola batteria AA o AAA, Razer Orochi V2 dispone di uno slot per batteria ibrida, posizionato in modo ottimale per una distribuzione equilibrata del peso. Orochi V2 garantisce oltre 900 ore di utilizzo continuo in modalità Bluetooth, ideale per il lavoro in mobilità. In alternativa, i gamer possono selezionare Razer HyperSpeed Wireless, per un massimo di 425 ore di connessione ininterrotta e senza lag.

Un compagno di viaggio di qualità

Orochi V2 è dotato dei Razer Mechanical Mouse Switch di seconda generazione, con nuovi punti di contatto placcati in oro, meno soggetti al degrado e capaci di garantire un maggiore ciclo di vita pari a 60 milioni di clic. Inoltre, Orochi V2 dispone di piedini in 100% PTFE e un sensore ottico avanzato 5G ultra-reattivo, risultando la scelta perfetta per gli utenti laptop in cerca del miglior mouse sia per produttività che prestazioni.

Orochi V2 è disponibile nei colori nero o bianco. Recentemente è stato annunciato anche l’Universal Grip Tape di Razer, per i gamer che desiderano il massimo controllo in ogni momento. Utilizzando una superficie di contatto in poliuretano altamente testurizzata, l’Universal Grip Tape assorbe il sudore, per fornire la massima presa anche nelle sessioni di gioco più intense. Il Razer Universal Grip Tape è fornito in una varietà di patch pretagliate e autoadesive, da usare su mouse, tastiere o controller, o ovunque ci sia bisogno di una presa sicura e affidabile.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Orochi V2 è ora disponibile tramite Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di €79,99.

Per maggiori informazioni su Razer Orochi V2, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.