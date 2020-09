Razer annuncia RAZERCON, il suo primo evento interamente digitale

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, riunirà la propria community globale in occasione della prima RazerCon, un evento digitale di un’intera giornata prodotto da Razer e dal suo network di partner hardware e software. La RazerCon 2020 si terrà il 10 ottobre e sarà trasmessa sui principali canali social di Razer, tra cui Twitch, Facebook, YouTube e Twitter.

Una serie di eventi e attività entusiasmanti attende chi deciderà di seguire la RazerCon, dagli annunci esclusivi dei nuovi prodotti Razer, alle anteprime dei prossimi giochi. La giornata si concluderà con un concerto online con le esibizioni degli artisti EDM e metal preferiti dai fan.

Ecco cosa aspettarsi dal RazerCon 2020:

Il keynote globale in realtà mista del CEO di Razer Min-Liang Tan, con l’iconico skyline di Singapore sullo sfondo

Il primo livestream al mondo reattivo all’illuminazione RGB

Tavole rotonde condotte da product manager di Razer che presentano nuovi prodotti, soffermandosi su design e tecnologia

Contenuti esclusivi provenienti da diversi studios di videogiochi come Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive e partner tecnologici quali Intel, NVIDIA e Western Digital

Ospiti del mondo gaming, inclusa una sessione di meet and greet con CloakZy e CourageJD, una tavola rotonda RazerStreamer con PaladinAmber e altri ancora

Esibizioni di artisti EDM, e un concerto metal che vede come headliner i Sabaton e Herman Li dei DragonForce, con special guest Tosin Abasi (Animals As Leaders) & Tim Henson (Polyphia)

Gli spettatori saranno invitati a interagire in streaming per partecipare a contest e giveaway e vincere premi entusiasmanti come un nuovissimo Razer Blade 15, hardware Razer e dei partner, oltre a item in-game e beta key degli studios di videogiochi partecipanti.

“Possiamo contare su una community gaming molto appassionata che è con noi da molti anni, e l’idea di dare vita a un grande raduno per i fan di Razer e i gamer in generale è stata portata avanti innumerevoli volte”, dichiara Min-Liang Tan. “Il 2020 è stato un anno impegnativo per tutti, che ha notevolmente limitato gli eventi fisici. Vediamo la RazerCon come un’opportunità per celebrare il gaming e la community di Razer, creando al contempo un nuovo standard per gli eventi online”.

Keynote in realtà mista con l’iconico skyline di Singapore

Le tradizionali presentazioni di persona, di fronte a una platea, sono diventate un ricordo del passato a causa della pandemia di COVID-19. Per dare il via alla RazerCon 2020, il co-fondatore e CEO di Razer, Min-Liang Tan, presenterà gli ultimi prodotti, servizi e annunci di Razer nel corso di un keynote virtuale dal vivo, con sullo sfondo l’iconico skyline di Singapore.

Lo sfondo sarà reso vivido tramite una tecnologia immersiva a realtà mista che integra effetti in tempo reale aumentati, insieme a immagini in presa diretta riprese da fotografie e filmati video - tutto questo trasmesso in streaming dal vivo.

Il primo livestream al mondo che interagisce con l’illuminazione RGB

I partecipanti alla RazerCon assisteranno al primo evento in assoluto ad avere un audio-video alimentato dall’illuminazione Razer Chroma RGB (in attesa di brevetto), un sistema proprietario di tecnologia di illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori per creare infiniti effetti luminosi animati. Gli spettatori sono invitati ad attivare il proprio hardware Razer durante lo show e a guardare i dispositivi abilitati Razer Chroma sincronizzarsi e andare a ritmo sulle performance di livello mondiale di artisti EDM, così come delle band heavy metal Sabaton e DragonForce, che fanno parte del concerto post-evento.

L’audio del concerto online sarà inoltre potenziato dagli esperti della THX Ltd, che sono stati responsabili non solo dell’implementazione del THX Spatial Audio nei prodotti hardware di fascia alta, ma anche del suo utilizzo in numerosi eventi digitali come l’Ocean Meets Festival Music Event.

Dimostrazioni esclusive dei team di prodotto Razer e dei partner gaming e tecnologici

Oltre alla possibilità di conoscere da vicino i più recenti e importanti prodotti Razer e le innovazioni rivelate durante lo show, gli spettatori avranno a disposizione anteprime esclusive sui prossimi titoli di videogiochi in una vera e propria celebrazione di tutto ciò che riguarda l’universo gaming. I titoli includono Empire of Sin di Romero Games, con le caratteristiche salienti del gioco illustrate dalla leggendaria game designer Brenda Romero, uno sguardo sulla frontiera selvaggia dell’imminente dungeon crawler Torchlight III di Echtra Games e Perfect World Entertainment - così come sull’adattamento cinematografico di Mutant Year Zero, diretto da Hasraf 'HaZ' Dulull.

I partecipanti possono inoltre godersi i contenuti di molti altri partner premium che supportano la RazerCon, come Intel, Microsoft, NVIDIA, Western Digital® WD_BLACK™, ASRock, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Capcom e molti altri.

Da questo momento i fan possono registrare il proprio interesse all’evento e partecipare a contest e giveaway per avere la possibilità di aggiudicarsi hardware di Razer e dei partner.



DETTAGLI DELL’EVENTO

RazerCon 2020 avrà luogo il 10 ottobre 2020, e comincerà con il keynote del CEO di Razer alle 9.00 PST (18.00 ora italiana)

Per maggiori informazioni, visitare https://www.razer.com/razercon