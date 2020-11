Razer annuncia un nuovo Controller ARGB ed accessori abilitati Razer Chroma RGB

Razer annuncia un Addressable RGB Controller e nuovi accessori abilitati Razer Chroma RGB per aggiornare la configurazione del desktop di ogni gamer. Sono compatibili con Razer Synapse 3 e possono essere personalizzati per abbinare un numero infinito di combinazioni di colori, nonché integrarsi con giochi e accessori per la casa.

La collezione si compone di:

Razer Chroma Addressable RGB Controller: Il nuovo ARGB controller mira a risolvere il problema della sincronizzazione di più componenti ARGB per PC con periferiche abilitate Chroma e home device di produttori differenti, portandoli sotto l'ombrello di Razer Synapse 3 senza la necessità di un software di gestione RGB aggiuntivo. Il controller è dotato di punti di montaggio SSD per una comoda integrazione in qualsiasi struttura e dispone di sei header ARGB che consentono di collegare le ventole ARGB, strisce luminose e altro ancora. Si indirizza ad ogni singolo LED all'interno delle componenti ARGB, consentendo di personalizzare completamente i dispositivi collegati tramite Chroma Studio in Razer Synapse 3. Oltre ad essere più facili da controllare, le componenti non-Razer di partner come Enermax, Phanteks, SilverStone Technology, Teamgroup, LianLi e ThermalTake collegati al controller hanno accesso al portafoglio Razer Synapse di integrazione di giochi, home device e periferiche.

Razer Base Station V2 Chroma: il nuovo supporto per le cuffie è stato riprogettato per essere più discreto, solido e versatile. Presenta un design snello a un solo polo, realizzato in alluminio e dotato di una base antiscivolo rivestita con Razer Chroma RGB. La Base Station V2 Chroma occupa il minimo spazio, e dispone nella parte inferiore di una serie di porte che include due porte USB 3.1 e una porta combo da 3,5 mm con un DAC integrato che abilita il suono surround 7.1. Sarà disponibile nei colori nero, quartz e mercury.

Razer Charging Pad Chroma: veloce, colorato e maneggevole, il nuovo Razer Charging Pad Chroma supporta fino a 10 watt di potenza per la ricarica rapida di telefoni, auricolari, e altro ancora con illuminazione Razer Chroma RGB e una superficie in gomma soft-touch per evitare graffi e scivolamenti.

Razer Mouse Bungee V3 Chroma: il nuovo mouse bungee porta la gestione dei cavi al livello successivo, realizzato con un corpo in alluminio, una base antiscivolo, e Razer Chroma RGB, lo scorrere del mouse è ora tanto fluido quanto colorato.

Razer Mouse Dock Chroma: progettato specificamente per i più recenti mouse wireless di Razer, il Razer Mouse Dock Chroma è dotato di un design con fondina magnetica per attaccare e staccare rapidamente i mouse dal dock, una base antiscivolo per garantire la stabilità, e Razer Chroma RGB con effetti di illuminazione dello stato di carica in modo che i gamer possano facilmente tenere traccia del livello della batteria. Il dock è compatibile con il Razer DeathAdder V2 Pro, il Razer Naga Pro, il Razer Basilisk Ultimate o il Razer Viper Ultimate.

Le periferiche da gioco e gli accessori Razer sono già disponibili su Razer.com e presso rivenditori autorizzati, secondo tale listino prezzi: