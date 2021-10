Razer lancia il programma di wellness per gli esport "Champions Start from Within"

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming (Hong Kong Stock Code: 1337), lancia il programma di wellness per gli esport “Champions Start from Within”, pensato per promuovere abitudini di gioco sane e sostenibili in un ambito intenso e frenetico come il gaming competitivo. Razer collaborerà con psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti e altri esperti per fornire risorse sotto forma di video, articoli, contatti ed eventi. Gli atleti di esport, sia professionisti che dilettanti, possono fare riferimento a queste risorse e migliorare il loro gioco attraverso il benessere fisico e mentale.

Secondo Newzoo, il fatturato globale degli esport è aumentato significativamente e, con una previsione di crescita anno su anno del +14,5%, è destinato a toccare quota 1.084 milioni di dollari nel 2021. Attirati dalla fama, dal successo e da montepremi sempre più elevati per i tornei su più titoli di gioco competitivi, gli atleti spesso si spingono oltre i limiti e inconsapevolmente trascurano il proprio benessere mentale e fisico. Di conseguenza, l’età media di fine carriera per un atleta di esport è di circa 25 anni – molto prima degli atleti tradizionali. Spesso, le lesioni fisiche e lo stress mentale causato da orari e diete irregolari sono citati come le ragioni principali del ritiro.

“La scena degli esport è dinamica e veloce, ed è questo che la rende così entusiasmante e coinvolgente”, afferma Flo Gutierrez, Director of Global Esports di Razer. “Il settore, tuttavia, non ha posto molta enfasi sulla salute fisica e mentale degli atleti, che spesso non sanno come prendersi cura della propria mente e del proprio corpo al fine di garantirsi una carriera più duratura. Vogliamo far sì che i giocatori e le squadre a tutti i livelli di competizione ricevano un supporto adeguato. Per questo ci siamo seduti con i principali esperti del settore e abbiamo progettato questo programma a loro dedicato”.

“Champions Start from Within”

Con un focus su quattro verticali chiave - attività fisica, salute mentale, sonno e nutrizione, Razer ha riunito esperti di wellness, atleti professionisti, leader di pensiero e squadre di primaria importanza per sostenere questo programma. Insieme alla community, l’azienda ha messo in piedi colloqui, eventi e attivazioni per educare gli aspiranti atleti e semplificare il loro avvicinamento ai rigori del gaming, che saranno forniti nel portale web dedicato.

Le risorse includeranno:

Articoli e video con consigli e suggerimenti su come prendersi cura di sè stessi fisicamente e mentalmente mentre ci si allena per il prossimo grande torneo. Gruppi di discussione per far luce sulle esigenze psicofisiche negli esport, così come sulle linee guida e il supporto per gli atleti. Parteciperanno esperti in salute e benessere negli esport come il dottor Jordan Tsai, Esports Physical Therapist presso Respawn Therapy; Crystal Mills, un ex tecnico di sala operatoria specializzato in traumatologia pediatrica attualmente VP of content presso Ritual Motion, brand leader nel benessere e salute dei gamer; Dr. Drew Schwartz, medico chiropratico presso For The Wellness, così come gli atleti professionisti del Team Razer. Accesso diretto agli esperti partner di Razer, attraverso un sistema di appuntamenti con cui i gamer possono fissare incontri con fisioterapisti, medici e altri professionisti perfetti per le loro esigenze individuali.

Inoltre, Razer terrà anche webinar e workshop a tema wellness durante gli eventi gaming per sostenere gli esport e le community. In particolare:

Un Razer Wellness Webinar previsto per novembre 2021, con esperti di settore. Aperto al pubblico, ha lo scopo di educare e offrire consapevolezza e supporto maggiori agli atleti di esport. Ritual Motion Webinar – dove discuteremo di consigli e trucchi per un gaming più sano.

“È lodevole che Razer, un leader nel gaming e negli esport, si stia facendo avanti per aiutare a plasmare il futuro del settore, nonché preparare e proteggere le future generazioni di atleti”, dichiara Liz Murphy, Chief Marketing Officer di Ritual Motion, brand leader nella salute e benessere dei gamer, con cui Razer ha collaborato per questa iniziativa. “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto, per far luce su come un atleta può e deve prendersi cura della propria salute fisica e mentale in questa incessante ricerca del successo sportivo”.

“Champions Start from Within” è andato live con articoli di Ritual Motion e una serie di video di Respawn Therapy, un’organizzazione composta da fisioterapisti impegnati a migliorare la salute e il benessere dei gamer. Gli argomenti spazieranno dall’affrontare la fatica e il burnout, alle posture corrette da seduti, fino all’esplorazione dei concetti di stress e recupero. Sarà presente anche una suite di prodotti Razer progettati ergonomicamente per aiutare a mantenere una postura corretta e ridurre lo stress fisico durante il gioco.

Per maggiori informazioni, visita Champions Start from Within.