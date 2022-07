Razer lancia Stream Controller, una soluzione all-in-one che semplifica la creazione di contenuti

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Stream Controller, una soluzione all-in-one che semplifica la creazione di contenuti, mettendo a disposizione dei creator tutte le funzionalità di cui hanno bisogno. Lo Stream Controller offre infinite scorciatoie, un facile multi-tasking e l’accesso immediato a qualsiasi funzionalità, con una compatibilità software quasi illimitata grazie al touchscreen, ai comandi, ai quadranti completamente personalizzabili e altro ancora.

Controllo istantaneo e completo di streaming e contenuti

Streamer e content creator possono dare sfogo alla loro creatività con il Razer Stream Controller, la cui interfaccia utente è stata appositamente progettata per un’organizzazione intuitiva, dando priorità al multitasking e alla personalizzazione. I 12 tasti aptici sono collegabili a un numero infinito di comandi e macro, mentre le icone personalizzabili consentono una navigazione visiva più semplice.

Grazie a Loupedeck, quasi ogni aspetto del controller è personalizzabile, fino alla gamma di feedback aptico, che consente di ottenere il livello ideale di risposta tattile. I 6 quadranti analogici tattili forniscono regolazioni audio ‘on-the-fly’ per regolare comodamente i livelli di audio, media e altri canali, mentre si può gestire tutto a colpo d’occhio utilizzando il touchscreen LCD dinamico del controller. Gli 8 pulsanti programmabili consentono, inoltre, ai creator di passare senza problemi da un’area di lavoro all’altra o di attivare comandi comuni.

“La creazione consiste nello spingersi oltre i confini del possibile. È proprio questo l’obiettivo di Razer con la nostra suite di strumenti per lo streaming”, dichiara Richard Hashim, Head della Mobile & Console Division di Razer. “Grazie a un approccio completamente integrato basato su hardware e software all’avanguardia, Razer consente ai creator di non essere limitati dai loro strumenti, ma solo dai limiti della loro immaginazione”.

Quando i creator terminano lo streaming, il lavoro non finisce qui. I livestream devono essere modificati e pubblicati su piattaforme come YouTube e Facebook. Il Razer Stream Controller consente di organizzare tutti i comandi in layout dedicati, chiamati spazi di lavoro, che possono essere mappati su 8 pulsanti programmabili per un facile accesso, e di scorrerli utilizzando un touchscreen dinamico con controllo a scorrimento delle dita per un accesso più rapido.

Compatibilità con i principali software di streaming e di creazione di contenuti per una comodità ‘plug-and-play’

Razer e Loupedeck hanno unito le loro competenze nel campo dello streaming e della creazione di contenuti per offrire un’esperienza software all-in-one ai creator. With customization at the forefront of the design philosophy, il nuovo software del Razer Stream Controller consente a gamer, content creator e ai live streamer di trovare tutti gli strumenti di cui hanno bisogno, su un’unica comoda piattaforma per personalizzare con precisione il loro flusso di lavoro.

Il Razer Stream Controller è dotato di un’interfaccia utente ottimizzata e facile da usare, che consente ai creator di trascinare e rilasciare i comandi per personalizzare facilmente il proprio control deck. Il nuovo Marketplace offre una gamma sempre più ampia di plugin, profili e pacchetti di icone per soddisfare le esigenze di qualsiasi creator. Oltre ai tool qui disponibili, i creator possono creare le proprie azioni personalizzate e andare oltre con le macro che eseguono una serie di comandi con la semplice pressione di un pulsante.

Il Razer Stream Controller è un control deck personalizzabile, potente e compatto per lo streaming, la produttività, l’editing di foto e video, con un’interfaccia utente altamente adattabile capace di supportare perfettamente tutti gli aspetti dello streaming, della post-produzione e del controllo generale del sistema. Con il Razer Stream Controller i creator possono, quindi, migliorare la qualità del loro streaming e dare sfogo a tutta la loro creatività.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer Stream Controller sarà disponibile dal prossimo Autunno 2022 al prezzo di 269.99€.

Per maggiori informazioni sul Razer Stream Controller, visitare questa pagina.

Per ulteriori informazioni su come Razer ti permette di #WinItYourWay, visita questa pagina.