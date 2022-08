Razer presenta Basilisk V3 Pro, mouse gaming wireless personalizzabile di nuova generazione

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Basilisk V3 Pro, un mouse gaming wireless personalizzabile di nuova generazione, creato per garantire prestazioni e completa personalizzazione.

Essendo il mouse da gioco più avanzato di Razer ad oggi, Razer Basilisk V3 Pro crea un nuovo standard per la community di appassionati con la rotella inclinabile Razer HyperScroll, i Razer Optical Mouse Switch di terza generazione, 10+1 pulsanti programmabili, sensore ottico Razer Focus Pro 30K, ricarica wireless con Razer Mouse Dock Pro e Wireless Charging Puck (entrambi venduti separatamente) e altro ancora.

“Il Basilisk V3 Pro è il nostro mouse più avanzato, con tutti i dettagli e le funzionalità necessarie per sbaragliare la concorrenza”, dichiara Chris Mitchell, Head of the PC Gaming Division di Razer. “In sostanza, il Basilisk V3 Pro offre ai gamer tutto ciò che possono desiderare e più opzioni di personalizzazione che mai”.

Personalizzazione a un nuovo livello

Alimentato da Razer Chroma RGB, Basilisk V3 Pro dispone di illuminazione Chroma a 13 zone con Full Underglow, che offre la possibilità di personalizzare ogni zona con oltre 16,8 milioni di colori e innumerevoli effetti di luce, sperimentando al contempo una maggiore immersione grazie alla reazione dinamica con oltre 200 giochi compatibili. Grazie all’utilizzo della Razer HyperScroll Tilt Wheel, i giocatori possono sfrecciare tra i contenuti in una rotazione libera, oppure passare alla modalità tattile per una maggiore precisione e un feedback soddisfacente, ideale per scorrere le armi o le abilità.

Apprezzata da milioni di gamer in tutto il mondo, la forma caratteristica e iconica del mouse con 10+1 pulsanti programmabili si adatta perfettamente a diverse impugnature, mentre i numerosi pulsanti di facile accesso consentono una combinazione infinita di comandi e macro per un’ergonomia e un controllo all’avanguardia.

Prestazioni senza pari

Precisione ai massimi livelli, giochi ad alta intensità e bassa latenza, maggiore durata e velocità sono tutte caratteristiche che riassumono perfettamente le capacità ‘next-gen’ del Basilisk V3 Pro. Con una precisione di risoluzione del 99,8%, il sensore ottico Focus Pro 30K offre una potente soluzione dotata di funzionalità basate su AI come Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off, per prestazioni ottimali ai massimi livelli di gioco. Grazie alla funzionalità Smart Tracking, Basilisk V3 Pro si auto-calibra su diverse superfici in modo da mantenere una distanza di sollevamento costante indipendentemente dalla superficie su cui viene utilizzato, consentendo controllo e precisione maggiori, persino sul vetro.

Inoltre, il Basilisk V3 Pro è dotato dei nuovi Razer Optical Mouse Switch di terza generazione, che non creano problemi di doppio clic e non hanno ‘debounce delay’, pur offrendo una sensazione più tattile e una durata di clic ancora più lunga. Questi switch hanno una durata fino a 90 milioni di clic, con un aumento di oltre il 25% rispetto alla generazione precedente.

Connettività wireless con supporto per più dispositivi

Razer Basilisk V3 Pro integra anche Razer HyperSpeed Wireless per una connessione a 2,4 GHz, in modo che i gamer possano godere di un’esperienza ultra-reattiva con velocità superiori del 25% rispetto ad altre tecnologie wireless. Grazie al supporto multi-dispositivo, possono ottimizzare la loro configurazione e liberare una porta USB collegando sia una tastiera wireless Razer compatibile che Basilisk V3 Pro a un unico dongle. Grazie alla connettività Bluetooth e alla connessione di tipo C, il Basilisk V3 Pro offre una maggiore versatilità e la possibilità di passare da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità. Il mouse è anche compatibile con il nuovo HyperPolling Wireless Dongle 4K Hz di Razer, che consente di ottenere un controllo assoluto con un polling rate wireless di 4000 Hz.

Aggiornamento alla ricarica wireless di nuova generazione

Oltre al Basilisk V3 Pro con certificazione Qi (quando è collegato il Puck di ricarica wireless), oggi Razer ha annunciato anche il nuovo Razer Mouse Dock Pro con ricetrasmettitore 4K Hz integrato. Grazie alla ricarica wireless magnetica per un’esperienza comoda e senza interruzioni, la ricarica non è mai stata così intuitiva. I gamer possono sostituire il normale disco di copertura del mouse con il disco di ricarica wireless (incluso nel Mouse Dock Pro) in un mouse Razer compatibile e ricaricare il dispositivo posizionandolo sul dock, che dispone di un aggancio magnetico che resta sicuro durante la ricarica.

Il Mouse Dock Pro è inoltre dotato di un ricetrasmettitore Razer HyperPolling 4K Hz integrato per un polling rate wireless di 4K Hz e di 8 zone di illuminazione Razer Chroma RGB, con la possibilità di scegliere tra 16,8 milioni di colori per uno stile personalizzabile e una maggiore immersione nel gioco.

Per maggiori informazioni sul Razer Basilisk V3 Pro, visita questa pagina.

Per maggiori informazioni sul Razer Mouse Dock Pro, visita questa pagina.

PREZZO & DISPONIBILITÀ

Basilisk V3 Pro

179.99€

Razer.com e rivenditori autorizzati - disponibile

Mouse Dock Pro

99.99€

Razer.com e rivenditori autorizzati - disponibile

Wireless Charging Puck

24.99€

Razer.com e rivenditori autorizzati - disponibile

Basilisk V3 Pro + Wireless Charging Puck Bundle

193.99€

Razer.com - disponibile

Basilisk V3 Pro + Mouse Dock Pro Bundle

242.99€

Razer.com - disponibile