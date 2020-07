Razer presenta il mouse DeathAdder V2 Mini

Razer lancia il Razer DeathAdder V2 Mini, l'ultimo nato nella famiglia DeathAdder, pensato per soddisfare la richiesta di una versione più piccola e leggera del famoso mouse, ma sempre caratterizzata dall'iconico design ergonomico destro, scelto da oltre 10 milioni di fan del Razer DeathAdder.

Con soli 62g, il Razer DeathAdder V2 Mini è un mouse gaming ultra-leggero studiato appositamente per mani di piccole dimensioni.

Progettata per consentire sia lo stile di presa a palmo che ad artiglio per una maneggevolezza senza precedenti, la sua forma versatile assicura il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco

Razer DeathAdder V2 Mini è dotato degli iconici optical mouse switch di Razer, che garantiscono un ciclo di vita fino a 70 milioni di clic. Dispone di un sensore ottico da 8.500 DPI che traccia perfettamente il movimento del mouse senza perdita di controllo, per un elevato grado di precisione.

Il Razer DeathAdder V2 Mini presenta sei pulsanti programmabili, archiviazione dei profili on-board per un facile accesso alle impostazioni personali ovunque ci si trovi e piedini per mouse in 100% PTFE per la massima scorrevolezza su qualsiasi superficie. Integra inoltre l'illuminazione Razer Chroma RGB.

Per maggiori informazioni sul Razer DeathAdder V2 Mini, ora disponibile tramite Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di €59.99, visita il sito ufficiale a questa pagina.

Con il DeathAdder V2 Mini, Razer introduce anche il nuovo Razer Mouse Grip Tape. Questo nastro anti-scivolo può essere applicato sulla parte superiore o laterale del mouse, per una migliore maneggevolezza durante il gioco. È incluso nella confezione, e sarà anche disponibile per l'acquisto per la maggior parte dei mouse Razer più recenti.

Per maggiori informazioni sui Razer Mouse Grips, clicca qui.