Razer presenta la nuova tastiera Cynosa V2

Razer presenta la nuova tastiera da gioco entry-level Cynosa V2, con tasti retroilluminati singolarmente per combinazioni di illuminazione senza limiti e integrazione in game con titoli famosi quali Fortnite, Overwatch, Warframe e altri ancora.

È la nuova edizione della Cynosa Chroma che è stata nominata la tastiera gaming a membrana più venduta negli Stati Uniti, secondo The NPD Group, U.S. Retail Tracking Service.

A differenza della maggior parte delle tastiere da gioco entry-level che offrono un’illuminazione a zone limitate, la Cynosa V2 dispone di effetti luminosi avanzati in ogni singolo tasto con Razer Chroma RGB. Si sincronizza inoltre con una library – in continua espansione - di effetti luminosi integrati in Chroma per giochi famosi.

Per comodità sono stati aggiunti nuovi controlli multimediali dedicati. Ora i gamer possono inoltre mantenere ordinato il proprio setup grazie alle nuove scanalature per i cavi poste sul retro della tastiera. La nuova tastiera Cynosa V2 è ora disponibile su Razer.com e retailer autorizzati al prezzo di 69.99€

Per maggiori informazioni sulla Razer Cynosa V2, visita il sito ufficiale a questa pagina.