Razer presenta la tastiera ergonomica low profile Ornata V3

Razer annuncia Ornata V3, la nuova tastiera gaming entry-level 'low profile' con switch Razer Mecha-membrane. Grazie a dimensioni compatte e a un design sottile dei keycap, Ornata V3 soddisfa le esigenze dei gamer moderni che cercano una tastiera full-size con feature di valore aggiunto a un prezzo accessibile.

Dotata di un design più compatto e moderno, Ornata V3 dispone dei nuovi switch che combinano il meglio della tecnologia meccanica e a membrana, offrendo un tocco più 'morbido' e ammortizzato, per il massimo comfort nelle sessioni di gioco, unito al tipico clic apprezzato dai gamer.

Per garantire la massima durata, i keycap in ABS dell'Ornata V3 hanno un rivestimento UV che aumenta la resistenza a graffi e usura. Completano il tutto la tecnologia Razer Chroma RGB con 10 zone di illuminazione, tasti multimediali dedicati retroilluminati e un poggiapolsi ergonomico magnetico soft-touch per lunghe ore di gioco, una rarità in questa fascia di prezzo.

Viene annunciata oggi anche la Ornata V3 X, che presenta il medesimo fattore di forma compatto e a basso profilo, keycap in ABS con rivestimento UV e un design resistente agli schizzi. Ornata V3 X è dotata, inoltre, di silenziosi switch a membrana, Razer Chroma RGB con illuminazione a 1 zona e un poggiapolsi removibile per il massimo comfort di gioco.

Le nuove Ornata V3 e V3 X sono già disponibili tramite il Razer store e retailer autorizzati rispettivamente al prezzo di 49.99€ e 99.99€.