Razer presenta le nuove cuffie Hammerhead True Wireless Pro

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless Pro, dotati di audio certificato THX per un suono ad alta fedeltà e cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation) ibrida avanzata per un’esperienza di ascolto ineguagliabile e priva di disturbi, con audio nitido e chiaro e bassi di grande impatto, perfetti in qualsiasi situazione - in viaggio o al lavoro da casa.

Come gli Hammerhead True Wireless standard apprezzati dai fan, il modello Pro è dotato di comodi controlli touch e compatibilità con l’assistente vocale, una connessione Bluetooth a bassa latenza personalizzata e una maggiore durata della batteria grazie alla custodia di ricarica. Una vestibilità comoda e salda con un migliore isolamento acustico è garantita da un design in-ear e dai cuscinetti in memory foam di alta qualità di Comply. Gli Hammerhead True Wireless Pro sono anche classificati IPX4 per la protezione da sudore e spruzzi.

“Gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro sono un accessorio di qualità superiore pensato per l’uso quotidiano e per i gamer su mobile in cerca di un audio di alto livello e una vestibilità personalizzabile”, afferma John Moore, Head of Sales & Marketing, Growth Peripherals di Razer. “Gli utenti potranno godere del massimo comfort, di un audio premium e di un suono indisturbato a bassa latenza per film, musica, giochi, così come per le chiamate vocali e video - il tutto in un accessorio di piccole dimensioni che sta perfettamente in tasca”.

Cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida avanzata per un’esperienza priva di disturbi

Gli Hammerhead True Wireless Pro sfruttano una cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida avanzata per eliminare rumori indesiderati dall’interno e dall’esterno, generando simultaneamente onde sonore inverse, combinate con una soluzione di isolamento acustico passivo potenziato. Questo si ottiene integrando due microfoni esterni (feedforward) e due interni (feedback) per fornire il suono desiderato in modo cristallino.

Audio certificato THX

Per soddisfare gli stringenti requisiti per la certificazione THX, vengono valutati dettagli accurati come la gamma e la risposta di frequenza, e il dispositivo deve essere in grado di fornire voci chiare e bassi profondi di impatto, con zero distorsione a volumi elevati. Il processo di certificazione richiede anche un notevole isolamento acustico, a cui gli Hammerhead True Wireless Pro fanno fronte con un design in-ear per un fit estremamente comodo. Livelli personalizzati di comfort e di opzioni acustiche sono forniti dai cuscinetti in schiuma nera premium di Comply o da una delle sei serie di cuscinetti in silicone incluse in varie dimensioni.

“Gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro si uniscono alle cuffie Razer Opus nell’ottenimento del ‘sigillo d’oro’ della certificazione THX”, dichiara Peter Vasay, head of THX Certification, di THX Ltd. “Valutiamo e ottimizziamo le cuffie per garantire un’esperienza sonora di alta qualità, offrendo un soundstage ricco e bilanciato, voce chiara e bassi profondi e di grande impatto, perfetti per musica, giochi e film”.

Suono wireless a bassa latenza

Gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless Pro offrono un ampio panorama sonoro per giochi mobile, film e musica grazie ai driver da 10 mm e una risposta in frequenza a 20-20kHz. Con il Gaming Mode attivabile al tocco, la connessione personalizzata Bluetooth riduce la latenza a soli 60 ms durante il gioco, garantendo tempi di reazione più veloci di oltre il 50%, per audio e video più sincronizzati.

Controlli touch e utilizzo comodo e intuitivo

I controlli touch sui Razer Hammerhead True Wireless Pro consentono di passare dalla ANC al Quick Attention Mode, controllare la musica e le chiamate, nonché di attivare l’assistente vocale del proprio smartphone con pochi semplici tocchi. Il Quick Attention Mode utilizza i microfoni per far entrare il suono dall’esterno, utile per una conversazione veloce. Un’app mobile disponibile per i dispositivi iOS e Android offre l’accesso alle impostazioni dell’equalizzatore audio, alla rimappatura dei comandi touch, a un fit test unico nel suo genere e molto altro ancora.

Gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro raggiungono fino a 20 ore di durata totale della batteria, con 4 ore per ogni ricarica sugli auricolari e fino a 4 ricariche dalla custodia di ricarica USB-C inclusa, perfetta per conservare e ricaricare automaticamente gli auricolari quando non vengono utilizzati. Per portare con sé i nuovi auricolari wireless con stile, è disponibile una custodia protettiva Razer THS in TPU resistente con clip a moschettone.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Le cuffie Hammerhead True Wireless Pro e la Custodia Hammerhead True Wireless Pro THS sono rispettivamente disponibili al prezzo di €209,99 e €34,99.

Per maggior informazioni sui Razer Hammerhead True Wireless Pro, visita il sito ufficiale a questa pagina.