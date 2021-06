Razer presenta le nuove cuffiette Hammerhead True Wireless X

Razer annuncia oggi i nuovi auricolari ad alte prestazioni Hammerhead True Wireless X, progettati per dare nell’occhio con controlli touch LED verdi per un tocco di stile e luminosità. Ottimizzati per i gamer, con un Gaming Mode a bassa latenza di 60ms, assicurano un suono ricco e coinvolgente grazie ai driver da 13 mm calibrati su misura. Gli Hammerhead True Wireless X sono earbud versatili per il gioco e l’intrattenimento mobile.

Compatibili con Google Fast Pair per Android e utilizzando Bluetooth 5.2 con Auto-Pairing, gli Hammerhead True Wireless X offrono una connessione rapida, comoda e affidabile, ideale per l’uso con smartphone, tablet, computer portatili e console.

I controlli touch LED retroilluminati personalizzabili su ogni auricolare forniscono un accesso rapido alle funzionalità più comunemente utilizzate, come la gestione delle chiamate, il controllo del volume o l’attivazione del Gaming Mode. La nuova Razer Audio App, lanciata insieme agli Hammerhead True Wireless X, consente agli utenti di configurare il panorama sonoro, personalizzare gli effetti e la luminosità e rimappare i gesti touch a seconda delle loro preferenze.

Con fino a 24 ore di utilizzo in caso di illuminazione attivata (fino a 28 ore se disabilitata), gli Hammerhead True Wireless X offrono una batteria in grado di assicurare un giorno intero di gioco e intrattenimento, l’ideale per mobile gamer in cerca di affidabilità, bassa latenza e un suono cristallino.

Per maggiori informazioni sugli Hammerhead True Wireless X, già disponibili Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di 89.99€, visita questa pagina.