Razer presenta Viper 8KHz, iprimo mouse per gli esport al mondo con un polling rate reale di 8000Hz

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia l‘innovativa tecnologia proprietaria Razer HyperPolling, che debutta nel nuovo Razer Viper 8KHz, il primo mouse gaming per esport al mondo con polling rate reale di 8000Hz. La tecnologia HyperPolling di Razer supera il polling rate di 1000Hz standard del settore con 8000Hz reali per prestazioni alla velocità della luce, inaugurando una nuova era di reattività di gioco, velocità e affidabilità.

Attualmente, la maggior parte dei mouse gaming di fascia alta supporta polling rate fino a 1000Hz, e mentre i produttori si sono concentrati sul rendere questi device più precisi e reattivi, poca considerazione è stata data alla frequenza con cui i dati di clic e posizione vengono trasmessi al computer. Con PC più veloci e monitor con refresh rate più elevati, un maggiore polling rate può eliminare i fastidiosi micro-stutter, migliorando significativamente le prestazioni di gioco quando una frazione di secondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

“La latenza è una parte molto importante del gameplay che influenza significativamente l’esperienza di gioco complessiva - eppure, è trascurata da molte aziende che si sono concentrate per troppo tempo sull’aumento dei DPI. A differenza di questi, una latenza più bassa avvantaggia tutti, dai gamer occasionali ai professionisti, riducendo di importanti millisecondi il tempo di reazione complessivo”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer. “Durante il nostro processo di test e sviluppo con un ampio pool di atleti e appassionati di mouse, molti hanno beneficiato di un input significativamente più fluido e reattivo utilizzando la tecnologia HyperPolling presente nel nuovo Viper 8KHz”.

Almeno 8 volte più veloce - la scienza dietro la sua velocità

Il polling rate è la frequenza con cui un dispositivo riporta i dati al PC, con uno standard di settore fino a 1000Hz (1000 volte al secondo). La tecnologia HyperPolling di Razer utilizza un microcontrollore USB ad alta velocità per superare questo standard e offrire un polling rate reale di 8000Hz, permettendo al Viper 8KHz di inviare fino a otto volte più dati ogni secondo e riducendo efficacemente il ritardo di input da 1ms a solo 1/8 di millisecondo.

La tecnologia HyperPolling di Razer è in grado di inviare dati più aggiornati per adattarsi meglio a un più rapido refresh rate di un monitor. Di conseguenza, il delay tra l’ultimo rapporto e il rendering dei frame del monitor è molto minore rispetto a quello di un polling rate di 1000Hz, assicurando posizioni del cursore più fluide e aggiornate.

Polling rate più elevati possono ridurre il ritardo di input, minimizzando i micro-stutter e i salti improvvisi nella posizione del cursore, migliorando fluidità e precisione del movimento dello stesso sullo schermo. La tecnologia Razer HyperPolling non solo assicura una minor latenza di clic, ma mantiene la varianza “clic-to-clic” a un minimo assoluto - rendendola superiore ad altre rinomate tecnologie gaming.

“Questa tecnologia è perfetta per i giochi che richiedono alta precisione e reattività come CS:GO”, aggiunge Tarik "tarik" Celik, star di CS:GO degli Evil Geniuses. Nikolay "Nikobaby" Nikolov del team Dota2 Alliance è d’accordo: "Mi accorgerei immediatamente della differenza tra 1000Hz e 8000Hz”.

Surclassare gli avversari con il Viper 8KHz

Il Viper 8KHz è la prima periferica Razer dotata di tecnologia Razer HyperPolling, che racchiude tre innovazioni chiave in un unico dispositivo al fine di creare il mouse gaming competitivo più veloce al mondo. I Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione e il Razer Focus+ Optical Sensor, combinati con la tecnologia Razer HyperPolling, offrono velocità, precisione e reattività senza precedenti.

I Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione sono stati migliorati con un maggiore feedback tattile, rendendo il feel e il suono di ogni clic più soddisfacente di prima. Eliminando la necessità di rebound delay dei tradizionali switch meccanici, questa fulminea attuazione viene completata dalla tecnologia HyperPolling per fornire la più bassa latenza di input, consentendo ai gamer di ottenere tempi di reazione di livello professionale. Ultra-veloci e durevoli, sono progettati per garantire un ciclo di vita di 70 milioni di clic.

Il Razer Focus+ Optical Sensor ha un’accuratezza di risoluzione del 99,6%, così anche i movimenti più impercettibili sono tracciati con coerenza. Le funzionalità intelligenti esclusive del sensore, combinate con la tecnologia HyperPolling, permettono di sperimentare un tracciamento del cursore ultra-fluido e stutter-free per garantire un livello di precisione massimo e quei colpi da maestro cruciali nelle fasi salienti del gioco.

Prestazioni al top. Fin nei minimi dettagli.

Queste prestazioni e tecnologie rivoluzionarie sono racchiuse in uno chassis solido e ambidestro che pesa solo 71 grammi. Il Viper 8KHz è dotato di piedini del mouse in 100% PTFE per uno scorrimento più fluido e dispone del cavo SpeedFlex di Razer, che non si impiglia, per garantire il minimo trascinamento.

Tramite Razer Synapse 3, si possono effettuare il rebind degli otto pulsanti programmabili, assegnare macro o funzioni secondarie e salvare tutte le configurazioni del profilo nella memoria avanzata on-board del Viper 8KHz. Potendo salvare fino a cinque profili, gli utenti godono di un accesso immediato alle loro impostazioni personali ovunque si trovino.

Portando un netto aggiornamento rispetto al suo predecessore, il Viper 8KHz integra la maggior parte delle innovazioni tecnologiche di Razer per raggiungere un livello di prestazioni senza pari.

PREZZO & DISPONIBILITÀ

Razer Viper 8KHz è disponibile su Razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di €89.99.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.