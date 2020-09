Razer punta al Wireless con i nuovi BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro e BlackWidow V3 Pro

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il lancio dei nuovi Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro e BlackWidow V3 Pro, che creano una flotta di periferiche wireless di fascia alta con prestazioni gaming allo stato dell’arte e totale libertà di movimento. Ora i gamer possono godersi i propri titoli preferiti senza l’ingombro dei cavi, grazie alla Razer HyperSpeed Wireless Technology che assicura una connessione stabile e veloce.

“Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto, numerosi fan ne richiedono una versione wireless”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “Integrando la tecnologia leader di settore Razer HyperSpeed Wireless in tre delle nostre periferiche gaming più popolari, rispondiamo alla richiesta della community che desiderava una configurazione completamente priva di cavi - senza compromessi sulle prestazioni di gioco”.

HyperSpeed Wireless utilizza protocolli di dati ottimizzati e una Adaptive Frequency Technology per incrementare stabilità e velocità di trasmissione, offrendo la più bassa latenza wireless di appena 195μs, il 25% più veloce rispetto alle altre tecnologie wireless. Con i mouse abilitati Razer HyperSpeed, testati e approvati dai gamer di tutto il mondo, questa tecnologia è ora implementata anche nelle cuffie di fascia alta per gli esport e nella tastiera gaming più famosa di Razer.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO – IL SUONO DEGLI ESPORT. SPRIGIONATO.

Le Razer BlackShark V2 Pro portano a un livello superiore i rivoluzionari avanzamenti nella tecnologia audio e microfonica presenti nelle Razer BlackShark V2 lanciate di recente, con un nuovo alloggiamento per il microfono e un ulteriore spazio per gli altoparlanti. Alimentate dalla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, le cuffie offrono un audio immersivo per il gaming wireless a bassa latenza, con una durata della batteria fino a 24 ore e 12 metri di portata del segnale.

Le Razer BlackShark V2 Pro utilizzano gli stessi driver Razer TriForce Titanium da 50mm che hanno debuttato nelle pluripremiate Razer BlackShark V2. Ora con un alloggiamento aggiuntivo per gli altoparlanti, offrono un audio ancora più nitido e cristallino, con frequenze alte, medie e basse calibrate individualmente per alti più chiari, una ricca gamma media e bassi potenti. Completa il tutto il THX® Spatial Audio con Gaming Profiles, per un suono immersivo a 360 gradi che offre un vantaggio competitivo ai gamer, rendendo le Razer BlackShark V2 Pro le cuffie wireless per gli esport definitive.

Dotate del nuovissimo microfono Razer HyperClear Supercardioid da 9,9 mm, le Razer BlackShark V2 Pro assicurano una qualità vocale estremamente chiara per le comunicazioni di squadra, anche nella foga della battaglia. Con un migliore isolamento della voce, che respinge in modo più efficace i rumori ambientali posteriori e laterali, una maggiore sensibilità per una risposta perfetta alle basse frequenze, oltre a un alloggiamento ottimizzato per il massimo della chiarezza e un accurato rilevamento della voce, i tuoi compagni di squadra saranno sicuri di sentire ogni tua parola.

Per lunghe sessioni di gioco immersivo, le Razer BlackShark V2 Pro sono leggere ma solide con soli 320 g di peso e presentano un design chiuso con padiglioni dotati di cuscinetti rivestiti in similpelle per un’eccellente cancellazione passiva del rumore che blocca i suoni esterni indesiderati. In memory foam ultra-morbida per ridurre notevolmente la pressione sulle orecchie, i cuscinetti auricolari e l’archetto utilizzano il tessuto FlowKnit, una trama traspirante che riduce il sudore e l’accumulo di calore nei punti di contatto. Questa combinazione vincente rende le Razer BlackShark V2 Pro le cuffie gaming wireless per eccellenza.

Per maggiori informazioni, visita questa pagina.

RAZER DEATHADDER V2 PRO – ERGONOMIA SENZA EGUALI. SPRIGIONATA.

Lanciata per la prima volta nel 2006, con oltre 10 milioni di modelli venduti in tutto il mondo, la DeathAdder è la linea di mouse gaming più famosa di Razer, apprezzata da atleti di fama mondiale. Mantenendo l’esclusiva forma ergonomica del DeathAdder, il re dei mouse vede finalmente l’atteso aggiornamento alla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless.

Il DeathAdder V2 Pro offre 3 modalità di connessione con fino a 120 ore di durata della batteria via Bluetooth, 70 ore con Razer HyperSpeed Wireless per una latenza ultra-bassa, o collegato tramite il cavo Razer Speedflex in modo che i gamer possano continuare a giocare durante la ricarica. Tutto questo in un design di 88g di peso, senza la necessità di un case a nido d’ape.

Il DeathAdder V2 Pro dispone della seconda generazione dei Razer Optical Mouse Switch, aggiornati per un feedback più nitido e tattile, senza il rischio di doppi clic indesiderati. Ultra-veloci e affidabili, questi switch garantiscono fino a 70 milioni di clic, dato più elevato rispetto a qualsiasi mouse gaming sul mercato.

​Ciascuno degli 8 pulsanti programmabili del DeathAdder V2 Pro può essere personalizzato tramite Razer Synapse 3, con spazio di archiviazione per un massimo di 5 profili di memoria on board per un accesso istantaneo ovunque. DeathAdder V2 Pro è anche compatibile con il Razer Mouse Dock Chroma (venduto separatamente), l’aggiornamento perfetto per la vostra battlestation RGB. In combinazione con l'intelligente sensore ottico Razer Focus+ da 20K DPI, i grip laterali stampati a iniezione e i piedini del mouse in PTFE 100%, il DeathAdder V2 Pro è la scelta indiscussa per i veri gamer.

Per maggior informazioni, visita questa pagina.

RAZER BLACKWIDOW V3 PRO – TRADIZIONE VINCENTE. SPRIGIONATA.

La BlackWidow V3 Pro è l’ultima nata nella nota famiglia BlackWidow, nonché la prima tastiera gaming wireless di Razer. Dotata ora della Razer HyperSpeed Wireless Technology, porta la tradizione della linea BlackWidow in un setup gaming libero da cavi, con una durata della batteria fino a 200 ore, Razer Mechanical Switch migliorati e keycap Doubleshot ABS, che la rendono la tastiera ideale per uno spazio gaming ordinato.

La BlackWidow V3 Pro dispone dei Razer Mechanical Switch migliorati, con un nuovo alloggiamento dei tasti trasparente che permette alla tecnologia Razer Chroma RGB di brillare in tutta la sua luminosità. I Razer Yellow Mechanical Switch sono ora più silenziosi, con riduttori sonori in silicone in ogni tasto, per una esperienza di gioco priva di rumori. Con i nuovi keycap Doubleshot ABS, estremamente resistenti all’usura da uso continuo, ogni switch ha un ciclo di vita di 80 milioni di attuazioni, garantendo un’azione affidabile e reattiva nelle battaglie più feroci.

La BlackWidow V3 Pro è dotata di un solido e resistente telaio in alluminio e dispone di tasti multimediali dedicati con un quadrante digitale multifunzione e un poggia-polsi per lunghe sessioni di gaming e una comoda digitazione. Con tre modalità di connessione accessibili tramite un interruttore laterale, la BlackWidow V3 Pro può essere collegata a più dispositivi sia tramite Razer HyperSpeed Wireless che il cavo USB-C rimovibile, o accoppiata via Bluetooth con un massimo di 3 device - il che la rende la BlackWidow più versatile di sempre.

Per maggiori informazioni, visita questa pagina.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Razer BlackShark V2 Pro

199,99€

Disponibile da oggi su Razer.com e rivenditori autorizzati

Razer DeathAdder V2 Pro

149,99€

Disponibile da oggi su Razer.com e rivenditori autorizzati

Razer BlackWidow V3 Pro

249,99€