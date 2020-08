Real Farm Gold Edition è in arrivo su PS4, Xbox One e Steam

La Gold Edition di Real Farm è in arrivo su PlayStation4, Xbox One e Steam. L'edizione arricchisce il gioco grazie a rifiniture che miglioreranno l'esperienza di gioco per gli agricoltori virtuali. Real Farm - Gold Edition include tutti i DLC usciti in precedenza, vari miglioramenti generali, gameplay ottimizzato e meccaniche di gioco rifinite. SOEDESCO ha annunciato che i possessori del gioco base su qualsiasi piattaforma riceveranno automaticamente la Gold Edition. I possessori di Real Farm su Steam possono già provare la versione Beta.

Versione Beta

Con la Beta di Real Farm - Gold Edition, i giocatori che già possiedono il gioco su Steam possono riscoprire la campagna mentre costruiscono la loro fattoria. La versione Beta include entrambi i DLC Potato pack e Grünes Tal map nel gioco base. Comprende anche varie meccaniche di gioco rifinite e grafiche migliorate. Durante il periodo di Beta, SOEDESCO raccoglierà le opinioni della community per trovare spunti generali di miglioramento. La versione finale di Real Farm - Gold Edition includerà anche un sistema di IA completamente nuovo sia per i veicoli che per i pedoni, grafiche e frame rate migliorati, e una revisione dell'UI/UX per la mappa di gioco, i negozi e il tutorial.

Riguardo Real Farm - Gold Edition

Infila gli stivali, accendi il trattore e avvia la tua "Real Farm". Inizia da bracciante e diventa un grande agricoltore nella modalità carriera, o impersona un contadino esperto nella modalità libera. Grazie a due mappe puoi esplorare sia la campagna americana che quella dell'Europa occidentale. Acquista terreni, gestisci personale, colture e animali, e guida potenti veicoli agricoli mentre accresci la tua reputazione.

La Gold Edition include: